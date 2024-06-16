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「慶餘年3」籌備中 全員回歸還是未知數

記者楊起鳳／綜合報導
「慶餘年2」聲勢不減，第3季傳已經在籌備中。(取材自微博)
「慶餘年2」聲勢不減，第3季傳已經在籌備中。(取材自微博)

第16屆海峽論壇，海峽影視季晚宴日前頒發最受台灣觀眾歡迎的大陸電視劇獎，由2024年劇王「慶餘年2」獲得，該劇發行人新麗傳媒副總裁王喬會後受訪時提到，第三季已經籌備中，但是否能原班人馬回歸？他表示「創作來講當然願意全部回歸，但並不意味著能全部湊齊」。

男星肖戰出現在第一季中，但第二季換人引發網友不滿，對此王喬表示，當時第一季找肖戰時他尚未因「陳情令」走紅，第二季開拍肖戰暴紅且時間已較難配合，才會找人替代。

王喬也表示其實沒想到找原班人馬拍第二季，能配合的他都感謝，至於第三季能不能全員到齊都是未知數。是否有為演員加薪？他則笑說：「不在片酬問題，而在時間問題。」

為何會選擇在Disney+獨播？王喬表示本來著眼於有OTT平台和衛視中文台，沒想到衛視後來收掉。而第二季在台灣受歡迎，他歸因於是第一季打下好的基礎，且選擇同步播出正版渠道，讓各地觀眾都能追劇。至於籌備第三季最困難的地方？則是熱度維持，「要用精品的心態去拍攝，第三季目前沒有時間表」。

對網友各種不同評論，王喬說自己是會看，但每個人有不同喜好，會用比較包容的心態去看待。

據悉，「慶餘年2」雖然已經在5月底大結局，但故事尚未完結，不少網友擔心第三季是否又要等五年。編劇王倦公開透露，「第三季不用等到五年」。王倦表示，「慶餘年2」單單是劇本的創作就用了三年時間，所以拍攝才會用如此之久，主要是第二季需要延續第一季的特質，但是還要做出很大的不同。

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