王星越暴紅 抓包祕戀吳磊緋聞女友

向涵之與王星越合作新劇，卻傳出祕戀。(取材自微博)

「金牌監製」于正自家劇由吳謹言主演的「墨雨雲間」大受歡迎，除了吳謹言重返人氣巔峰，劇中男主角王星越人氣急升，短短一周漲粉50萬。但近日傳出，王星越與吳磊緋聞 女友向涵之疑似祕戀，還被PO出「戀愛證據」，引起網友議論。

「墨雨雲間」自開播以來收視、話題度節節上升，吳謹言飾演的薛芳菲憑著聰明才智一一擊敗敵人，令大家看起來很有爽感。而男主角王星越飾演的蕭蘅，每當女主角危及時就會出手相助，辦事果斷，相當帥氣，年僅22歲的王星越也因此星途看漲。

近日，王星越被爆與女星向涵之搭檔演出新劇「定風波」，官博並釋出兩人劇照，看起來CP感十足，甚至傳出兩人假戲真做，疑似祕戀。據悉，向涵之是吳磊緋聞女友，而王星越與吳磊曾搭檔演出「在暴雪時分」，建立不錯交情，三人關係引起網友熱議。

有網友PO出王星越、向涵之「戀愛證據」，包括在網易雲互相關注、向涵之的歌單95％都是英文歌曲，僅儲存王星越唱的中文歌，以及兩人都在左手臂上使用雷同紋身貼紙。