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港劇女王爆收入破億 嘆：現在不買包轉買金條

娛樂新聞組╱即時報導
佘詩曼傳言數入破億。（取材自Instagram）
佘詩曼傳言數入破億。（取材自Instagram）

香港女星佘詩曼（阿佘）有著「港劇女王」的稱號，因「延禧攻略」演出嫻妃而走紅，去年憑藉港劇「新聞女王」收穫滿滿，荷包也賺滿滿，有傳聞她的收入破億。

佘詩曼受邀到好友馬天佑的YouTube節目「MUSE TV」，分享6件對自己人生意義的奢侈單品，分別有人生第一個Chanel手袋、首次奪視后時的戰衣、水晶鴨、LV唇膏盒子、jimmy choo高跟鞋和與木村拓哉同款的勞力士手表，總價值達10萬港幣以上。

佘詩曼在「新聞女王」飾演霸氣女主播，人氣攀高峰。（圖／TVBS提供）
佘詩曼在「新聞女王」飾演霸氣女主播，人氣攀高峰。（圖／TVBS提供）

被問到最近是否還有想買的包包，佘詩曼透露自己現在不喜歡花錢了，「因為我覺得很浪費錢，買了那麼多也不會說全部都用。」她分享在好友的建議下買了金條，現在也升值不少，但因為金條太重就沒有帶到拍攝現場。

佘詩曼出道20多年，一出道就主演了金庸小說改編的古裝武俠劇「雪山飛狐」，飾演女主角苗若蘭，那時的確受寵若驚，但不久就被外界批評演技，更狠酸她聲音虛弱的像是「雞仔聲」。

佘詩曼目前仍小姑獨處，2020年遭爆常祕密赴四川普照寺求姻緣。在娛圈有超好人緣，她和認識多年的圈內好友周家蔚、湯盈盈、梁靖琪、文頌嫻、姚樂怡和鍾麗淇，共同組成的「七魔女」。13日有網友分享在泰國偶遇她們的貼文，隨後，佘詩曼也在IG上分享和姐妹們一起旅遊的影片，秀出女神們性感好身材。

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