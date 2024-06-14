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徐崢變身外賣員 逆行生活再出發

娛樂新聞組╱綜合報導
辛芷蕾首度與徐崢合作演夫妻，讓粉絲期待。(取材自微博)
辛芷蕾首度與徐崢合作演夫妻，讓粉絲期待。(取材自微博)

中國藝人徐崢自導自演的新片「逆行人生」日前定檔，這也是繼「我不是藥神」後，徐崢時隔六年再攜現實題材重回暑期檔，演繹外賣員群體的故事。

新快報報導，電影講述了徐崢飾演的大廠中層高志壘遭遇大廠裁員，成了「家裡蹲」，為了扛起生活的重壓，他毅然決然地選擇重新出發，成為一名外送員， 沒想到人生從此「開入逆行道」。當生活的重擔真正來臨，他不得不真正挑起作為一家之主的責任，他將如何在看似「逆行」的人生中重拾生活的希望，成為全片焦點。

在近日發布的定檔預告中，徐崢飾演的高志壘，上一秒還在和王驍飾演的外賣員老摳「激情」對戰，下一秒就成了外賣站裡練習「微笑」的一員；此外，賈冰飾演的外賣站朱站長，手拿喇叭開晨會，氣質不同凡響。

由王驍、馮兵、鄔家楷、劉美含等組成的外賣小隊成員也紛紛亮相，而先前以「繁花」備受觀眾喜愛的辛芷蕾飾演肖妮，與徐崢首次演夫妻，兩人的合作引起不少粉絲期待。

據悉，該片講述的不僅是外送員群體，更是展現了努力生活的普通人的人生百態。外賣員只是職業，電影中更濃墨重彩的是他們背後的人生故事，當他們面對人生的困境時，將會如何逆風前行，千萬次救自己於水火。外送小隊在逆風前行的道路上，儘管面臨諸多困難和挑戰，卻依然能夠笑對生活，這種積極向上的態度令人敬佩。

徐崢在片中遭遇大廠裁員，成了「家裡蹲」。(取材自微博)
徐崢在片中遭遇大廠裁員，成了「家裡蹲」。(取材自微博)

裁員 繁花

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