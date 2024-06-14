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票房慘案 劉德華新片「談判專家」恐虧5000萬

娛樂新聞組／綜合報導
劉德華(左)監製、參演的「談判專家」，票房不如預期。(取材自微博)
劉德華(左)監製、參演的「談判專家」，票房不如預期。(取材自微博)

2024年端午假期電影票房疲軟，總票房僅3.83億元人民幣，與去年同檔9.1億元的票房相比相當於「腰斬」，是近10年來同檔期的第三低，僅高於2022年和2020年。其中，劉德華監製、參演的「談判專家」估計虧損逾5000萬元。

據電影數據平台「貓眼」專業版數據顯示，截止6月11日晚間10時，今年端午檔單日票房冠亞軍分別為「我才不要和你做朋友呢」、「掃黑決不放棄」，第三名是「加菲貓家族」。「我才不要和你做朋友呢」以超過7100萬元的票房，約占總票房的18.6%，位居今年端午檔票房榜首。

而劉德華監製並參演的「談判專家」則被遠遠甩開了距離。據「靠譜電影君」指出，截止6月11日晚間10時，「談判專家」單日票房為499萬，排片占比下降到12.6%，可見院線並不看好電影前景，上映四天累計票房9640萬。有分析指出，「談判專家」最終票房破1.5億都難，「『談判專家』恐成今年端午檔最大的票房慘案」。

據悉，該片為了衝票房，宣傳上大打劉德華招牌，海報上監製的名字甚至比導演還大，上映之前媒體普遍認為電影有衝擊5億票房的實力，沒想到票房不如預期。

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