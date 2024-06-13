「九龍城寨」香港票房破億 古天樂：用盡力氣推廣才有好成績

「九龍城寨之圍城」香港票房突破億元。(圖／華映提供)

「九龍城寨之圍城」上映以來，口碑不斷，香港 票房已順利衝破億元港幣大關。演員古天樂、劉俊謙、林峯、伍允龍等人都開心到戲院展開謝票活動，也是電影投資 人之一的古天樂表示，「真的用盡了所有力氣去推廣，全靠觀眾的喜歡和支持，才能獲得那麼好的成績，希望還可以更上層樓。」

「九龍城寨之圍城」在香港已經特別推出「超前導解鎖片段」來慶祝票房佳績，在全片放映完後，再加上這段4分鐘的解鎖影片，故事先是聚焦在洪金寶扮演的大老闆及扮演王九的伍允龍身上，藉由短短的一場麻將牌局引發一場腥風血雨，可以見到兩人的攻於心計更顯出心狠手辣的一面，而影片最後則是出現郭富城扮演的陳佔所效忠的老闆雷震東的身影，他也是當時九龍城寨的話事人，也為電影前傳「龍頭」埋下伏筆。

「九龍城寨之圍城」香港票房突破億元。(圖／華映提供)

「九龍城寨之圍城」香港票房突破億元。(圖／華映提供)

古天樂受訪時也透露了「龍頭」目前的製作進度，他表示因為拍攝使用的九龍城寨場景已經拆除，若要啟動拍攝，勢必要再費一番功夫，不但要重建城寨場景，而「龍頭」和「終章」的劇本也尚在進行中，「目前只有構思完大綱，但劇本還在寫，我們還要湊齊原班人馬演出，大家的檔期都要安排，很難說可以儘快完成，但會盡力去做。」

而導演鄭保瑞也表示目前不會再安排推出新的導演版本，「現在這樣是我最滿意的版本了，如果硬是要把一些刪除的場面放回來，可能整部作品的節湊都會不一樣了。」