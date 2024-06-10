美得不像話…劉亦菲5集換32種造型 36歲扮女大生也不違和

劉亦菲造型多變，電暈粉絲。(取材自微博)

劉亦菲 主演的電視劇「玫瑰的故事」，自開播後就話題不斷，近日有網友統計，劉亦菲在前5集中共 換了32套造型，被讚「簡直就是換裝秀，每套造型都美得不像話」。

劉亦菲在開場時是一個女大生，實際年齡36歲的她，扮起22歲大學生絲毫不違合，不論是牛仔吊帶褲、白色棒球帽、襯衫連身褲，都是滿滿的青春感。有網友說，「不愧是神仙姐姐，看起來普普通通的衣服，她穿上之後就不一樣了」、「顏值完全撐得住」。

隨著劇情推進，劉亦菲不斷變換造型，有不少博主對她劇中的穿搭進行分析，發現才短短5集中，劉亦菲共變換了32套造型，包括日常穿搭、各式洋裝、套裝、禮服等，儼然就是一場場服裝秀。有些衣服看似普通，但穿在劉亦菲身上，立刻展現不同氣質。

劇中還出現一段長達50秒的劉亦菲對鏡化妝特寫鏡頭，只見她素顏入鏡，先用電棒捲捲起波浪髮型，再上底妝、眼妝、蜜粉，最後塗上口紅，充滿女人味的嫵媚鏡頭把粉絲全部電暈，有觀眾大呼，「太美了，每一幀都像在拍廣告啊！」

據悉，「玫瑰的故事」由劉亦菲、佟大為林更新、霍建華、彭冠英及林一等人主演，講述劉亦菲飾演的黃亦玫，在成長路上遇見多位男子，有靈魂伴侶、生死伴侶，也有婚後才發現價值觀不同的過客，是一部以多重視角呈現女性愛情觀的故事。