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吳謹言新劇女一輸女配？傳片酬不及陳喬恩

娛樂新聞組／綜合報導
吳謹言的片酬傳比不上陳喬恩。(取材自微博)
吳謹言的片酬傳比不上陳喬恩。(取材自微博)

「延禧攻略」製作人于正和女主角吳謹言再次聯手，推出復仇古裝劇「墨雨雲間」，開播後果然收視飆高、話題不斷。近日，有消息指出吳謹言的片酬高達1700萬(人民幣，下同)，比男主角王星越的1300萬高出許多，但全劇最高片酬卻是台灣女星陳喬恩。

吳謹言自從「延禧攻略」後，這幾年的作品趨於平淡，不見爆款，直到近日她與王星越主演古裝劇「墨雨雲間」，才再度人氣翻升，連網友都大喊「魏瓔珞殺回來了」。

隨著電視劇火熱出圈，演員片酬也成為網友關注焦點。近日，一份「墨雨雲間」主演片酬表在網上曝光，只見女主角吳謹言的片酬達1700萬人民幣，遠超過王星越的1300萬，但讓人訝異的是，全劇最高片酬竟不是吳謹言，而是在片中飾演惡毒後母的台灣女星陳喬恩，據傳，她的片酬達2100萬。

陳喬恩演惡毒繼母，演技獲讚。(取材自微博)
陳喬恩演惡毒繼母，演技獲讚。(取材自微博)

不過，有不少網友質疑這份片酬表的真實性，甚至有人直言「一看就是假的」。還有人說，另一份網傳片酬表中，吳謹言拿了500萬、王星越200萬，陳喬恩則是200萬，這樣的標準可信度比較高。

曾經演過許多偶像劇的陳喬恩，這次罕見在「墨雨雲間」中飾演女角繼母、大反派季淑然，外表溫婉卻內心狠辣，她將這種反差感詮釋得淋漓盡致，讓觀眾恨得牙癢癢，演技受到肯定。有網友點評，陳喬恩是全劇最亮眼的配角。

而另一個反派「婉寧公主」是由女星李夢扮演，她瘋癲複雜的人物性格，加上在權謀鬥爭中的大膽行徑，也給觀眾留下深刻印象。

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