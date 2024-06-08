周杰倫剛出道無人識 劉畊宏歌迷喊幫忙拍合照

劉畊宏(左)曾帶周杰倫(右)跑通告。 (本報資料照片)

天王周杰倫 (周董)出道23年，唱紅許多經典歌曲，現在人走到哪都被粉絲包圍。他日前上陸綜表示，曾歌紅人不紅，曾經和劉畊宏走在街上沒被人認出來，路人只認得劉畊宏，讓他很是尷尬。

甚至紅遍全球，但他近日參加大陸節目「說唱夢工廠」，與劉畊宏提到剛出道的往事，卻透露曾經走在街上沒被人認出來，還被路人要求幫忙跟劉畊宏拍照，自己慘成幫忙拍照的人。

周杰倫日前在「說唱夢工廠」中，和後輩歌手分享專輯封面的設計。他說，專輯「范特西」封面是自己的大頭照，從專輯封面可以看到周杰倫穿戴紅色帽T、一臉耍酷模樣，他希望讓大家記住自己的長相，但是這個概念並未真實呈現在現實生活中。

周杰倫提到劉畊宏因為比他早出道，所以都會帶著他跑通告，「當我開始出道了，我就覺得好像都不一樣了，大家都在放我的歌曲，我要帶畊宏去感受一下」。

隨後劉畊宏就回憶當初年貨大街都是周杰倫的歌，於是他邀請周杰倫一同去通化街逛逛。周杰倫就戴著帽子，造型神似「范特西」專輯的封面。突然有名路人認出他們，但卻喊出劉畊宏的名字。該名路人甚至叫周杰倫幫忙拍照，引起全場來賓大 笑。

周杰倫向後輩們表示，「所以你知道專輯封面的重要性了吧！一個大頭在上面」，讓他回憶起也不禁尷尬搖頭。