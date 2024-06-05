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個資疑被賣 華人1天接3通詐騙電話

劉德華香港豪宅成「打卡」景點 還被房仲消費打廣告

記者黃保慧／綜合報導
劉德華豪宅門口變打卡景點。（取材自微博）
劉德華豪宅門口變打卡景點。（取材自微博）

62歲港星劉德華入行40多年再宣布啟動「今天…is the Day」全新巡演，足見人氣不減，近日中國又出現許多追星的瘋狂舉動，把劉德華的香港豪宅變成打卡景點，還拍影片詳細介紹附近環境，誇張的是，更有房仲打著「與天王做鄰居」當賣點，聲稱可每天觀察天王的日常生活。

據港媒報導，劉德華於2009年斥資約2億元（港幣，下同，約2559萬美元）購入加多利山豪宅，屋內有地窖、私人影院、健身室，還有為女兒特設的玩具房及圖書室，目前房價升到逾6億元，雖然價值不菲，仍有不少名人購入此社區豪宅，包含陳慧琳、吳君如、張國榮等都曾住過。

沒想到近日有中國網民在小紅書以「天王劉德華的香港豪宅」為題拍短片，在劉德華的大宅外拍攝，並詳細介紹，還說：「我們看一下這棟別墅有多大，不知道現在華仔在不在家。」引起討論。

劉德華因形象正面，在廠商及粉絲心中深獲喜愛，但其與所屬公司對於代言精挑細選，卻成為許多不肖業者眼中的大肥羊，去年其經紀公司接連發表超過80封聲明函，鄭重表明並無授權給相關業者，並強調：「有關劉德華先生的代言資訊，僅由本公司及本公司控股公司「映藝控股有限公司」官網為指定對外發送管道，本公司會對上述侵犯德華先生肖像權、姓名權、名譽權、知識產權等民事權益的行為進行調查並保留法律追訴權利」。

若以先前網路資料顯示，劉德華的單支代言酬勞約9000萬台幣（約277萬美元），22支盜用廣告即損失約6000萬美元，金額相當驚人，但是讓他更痛心的是粉絲恐因此受騙，每每遇到盜用事件，並立即透過官方網站澄清，希望粉絲提高警惕。

劉德華豪宅門口變打卡景點。（取材自小紅書）
劉德華豪宅門口變打卡景點。（取材自小紅書）

香港 小紅書 房價

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