「慶餘年2」完結 歸亞蕾狠毒狡詐 被封最強反派

歸亞蕾在「慶餘年第二季」中化身超狠毒反派「明老太君」。（圖／Disney+提供）

張若昀、李沁主演，中國古裝傳奇劇「慶餘年第二季」自開播以來引發熱烈迴響，日前迎來精采完結篇，張若昀飾演的「范閑」下江南後，除了面對外表慈眉善目，實則陰狠狡詐的79歲影后歸亞蕾外，還有王慶祥扮演「南慶四大宗師」其中之一「葉流雲」終於現身，該劇直到最後結局依然看點滿滿，卻又留下更多精彩懸念。

「慶餘年2」完結篇彩蛋多，79歲金馬影后歸亞蕾驚喜登場，飾演「明老太君」的她，外表和藹可親，實則掌控著江南明家的生殺大權，城府極度深沉又陰狠狡詐，利用范閑與二皇子（劉端端 飾）之間的鬥爭，意圖讓自家成為漁翁得利的最後贏家，更處心積慮想害死范閑，明老太君的出現，更被網友誇讚是「最強反派」，一登場就氣勢全開。

另外，劇中只聞其名不見其人的「四大宗師」是武功高強的四位武林高手，其中葉流雲（王慶祥 飾）也終於在第二季中登場，擁有獨門絕技「流雲散手」的他，為證明自己實力遠在范閑之上，輕輕一揮劍，乍看只是砍下范閑一綹頭髮，實則身後高樓已直接被劈成兩半，而此一實力展現，也更激起范閑鬥志、找回真氣，微笑表態「我回來了」，為未來故事埋下伏筆。

「慶餘年第二季」全劇播畢，除了狂攬全網近4000則熱搜外，更以超過34000的斷層式熱度遙遙領先，拿下騰訊視頻電視劇熱度值歷史最高紀錄。片尾預告故事未完待續，最後更出現「慶幸餘年，同道而行」文字，讓不少劇迷再度瘋狂敲碗，期待第三季回歸，男主角張若昀也在社群回應「等我回來」，瞬間湧入數萬粉絲留言「等你回來」。