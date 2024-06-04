薛之謙西寧開唱疑高原反應 舞台上偷偷「吸氧」

薛之謙在青海西寧開唱。(取材自微博)

中國知名歌手薛之謙「天外來物」巡演日前來到西寧站，但在演唱會上，有不少觀眾反映，薛之謙在舞台上似乎出現高山症反應，有工作人員送來疑似氧氣瓶，薛之謙當場背過身去吸氧。相關影片流出後引發網友議論。

從網友PO出的視頻可見，當時，薛之謙和多位伴舞躺在地上，正進行著演出，突然有工作人員小跑步送來了疑似氧氣瓶的罐子，薛之謙於是背過身去吸氧，似乎不想被台下觀眾看見。

他還在演唱會上表示，「這是唯一一個公司不讓我開兩場的地方，但我其實覺得我還行」。他所指的地方就是海拔2000多公尺的青海西寧。

薛之謙在舞台上疑似背過身去吸氧。(取材自微博)

不少網友看了後，紛紛對薛之謙的敬業態度表示讚許，「說明他對舞台很尊重」、「能去高原開演唱會的不多見吧，能這麼用心對待粉絲真的很感動」，但也有人覺得他應該把健康放在第一位，「不舒服可以少開點演唱會，不要太辛苦」。

有網友表示，這其實不是薛之謙第一次在演唱會上產生高原反應，去年在雲南曲靖的時候，他也發生過類似現象。

據悉，高山症是指進入高海拔地區、暴露於低壓低氧環境產生的各種不適，常見症狀有：胸悶氣短、頭痛、頭暈、牙痛、失眠 、噁心、嘔吐、腹瀉等。