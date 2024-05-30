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「楚喬傳」CP趙麗穎、林更新再續前緣 「與鳳行」上陣

記者楊起鳳／即時報導
林更新(左)趙麗穎合作七年後再度合作。(Disney+提供)
林更新(左)趙麗穎合作七年後再度合作。(Disney+提供)

開播後即獲網友稱之「劇王」的古裝傳奇劇「慶餘年第二季」引起討論，Disney+也驚喜宣布另一部古裝仙俠劇「與鳳行」也將於6月正式全劇一次上線，這也是趙麗穎、林更新睽違7年再度合作。

「與鳳行」由趙麗穎、林更新領銜主演，改編自晉江文學城人氣作家「九鷺非香」的小說，並由坐擁多部代表作包括「蒼蘭訣」、「招搖」、「馭鮫記」等的她親自擔任編劇、由導演鄧科執導，並由趙麗穎更親自擔任監製。

該劇從宣布開拍後即引起全網的討論和期待，趙麗穎、林更新不僅早於2017年就在經典古裝劇「楚喬傳」合作過外，當時這部全網播放量突破400億的作品紅遍各地，兩人在劇中的超甜互動更被劇迷封為「星玥CP」，而今，趙麗穎、林更新將以「與鳳行」睽違7年再度合作，兩人終於在粉絲們的擁簇下將再續前緣，飾演靈界鳳凰女王的趙麗穎與飾演世間最後一位上古神的林更新，兩人將擦出全新火花，展開一場絕美的愛情故事。

「與鳳行」故事講述靈界碧蒼王沈璃（趙麗穎 飾）為掌握自己的命運，在逃婚過程中受傷墜落人間，並在機緣巧合下偶遇下凡體驗生活的最後一位上古神君行止（林更新 飾）。行止肩負著守護天外天的重任，兩人攜手懲惡揚善、縱橫三界，並在相處過程中漸生情愫，然而他們在必須從愛情與責任之間進行艱難抉擇的同時，也將攜手展開一段強強聯合、充滿煙火氣和磅礴之力的新神話愛情故事。古裝仙俠劇「與鳳行」將於6月在Disney+ 全劇一次上線。

趙麗穎 Disney

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