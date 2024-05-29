張大大遭瘋狂女粉強吻 兩保鑣拉不開

大陸主持人張大大14年前曾主持相親節目「單身廚房」，以搞笑幽默的主持風格走紅，該節目近來回鍋，且以直播方式播出；不料張大大日前在直播活動中，竟遭失控粉絲強吻，現場兩名保鑣試圖拉開，但女粉絲過於激動，竟未能成功阻止，場面一度混亂，也引發網友熱議。

網路瘋傳的片段中，當時張大大正參加一場活動，就在活動進行到高潮時，一名穿黑衣、戴黑帽和口罩 的女子上台衝破安保防線，直奔舞台中央擁抱張大大，然後該女子突然將臉湊近親張大大的臉頰，讓一旁的保鑣嚇得趕緊伸手拉人，台下更是一片驚呼。張大大雖然露出驚慌表情，仍和保鑣說：「別扯她、別扯她。」深怕女方受傷。

該女子被拉下台時，還一邊大喊「特別喜歡你」，戲劇化場面讓網友打趣「旁邊那麼帥的保鑣你不親，去親張大大？」、「真假啊？安排的吧」、「怎麼這麼搞笑」、「很像花錢請的托（臨時演員）」、「真是餓了」，網友紛紛猜測是刻意安排的橋段。

張大大直播時遭女粉絲強吻。(取材自微博)

這起事件迅速引發關注，網友對張大大的遭遇表示驚訝，也對這位女粉絲的行為表示不解。

張大大當年靠著主持選秀節目「明日之子」崛起，火紅時曾一年接下數十檔綜藝，他的主持原則是不買粉、不買評論、不刪評論、不洗白，希望以何炅為目標，當一個「好好說話、說到人心裡的主持人」。