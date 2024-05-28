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陸主持人遭瘋狂女粉強吻 兩名保鑣拉不開

娛樂新聞組╱即時報導
張大大直播活動「遭女粉絲強吻」。(取材自微博)
張大大直播活動「遭女粉絲強吻」。(取材自微博)

大陸主持人張大大14年前曾主持相親節目「單身廚房」，以搞笑幽默的主持風格走紅，該節目近來回鍋，並且以直播的方式播出，張大大也重新接下主持棒。他日前在直播中，竟遭到失控粉絲公開強吻，現場的兩名保鑣試圖拉開，但無奈女粉絲情緒過於激動，竟未能成功阻止，場面一度混亂，也引發網友熱議。

張大大直播活動「遭女粉絲強吻」。(取材自微博)
張大大直播活動「遭女粉絲強吻」。(取材自微博)

在瘋傳的片段中，事發當時張大大正在參加一場活動，現場氣氛熱烈，粉絲眾多。就在活動進行到高潮時，一名身穿黑衣、戴著帽子和口罩的女子上台衝破安保防線，直奔舞台中央的張大大並且擁抱，該名女子突然將臉湊近親張大大的臉頰，讓一旁的保鑣嚇得趕緊伸手拉人，台下更是一片驚呼。不過，張大大雖然露出驚慌的表情，但仍和保鑣說：「別扯她、別扯她。」深怕女方受傷。

只見該女子被拉下台時，還一邊大喊「特別喜歡你」，戲劇化場面引網友虧「旁邊那麼帥的保鑣你去親張大大？」、「真假啊？安排的吧，笑死了」、「怎麼這麼搞笑」、「很像花錢請的托（臨時演員）」、「真是餓了」，紛紛猜測是刻意安排的橋段。

張大大擁有多年主持經驗。(取材自微博)
張大大擁有多年主持經驗。(取材自微博)

這起事件迅速引發了廣泛關注，網友們紛紛對張大大的遭遇表示驚訝，也對這位女粉絲的行為表示不解。

張大大年靠著主持選秀節目「明日之子」迅速崛起，火紅時曾一年接了數十檔綜藝節目，他的主持原則一直是不買粉、不買評論、不刪評論、不洗白。他希望以何炅為目標，當一個「好好說話、說到人心裡的主持人」。

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