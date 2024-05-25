陳可辛「醬園弄」坎城首映滿堂彩 章子怡紅毯搖擺 楊冪優雅女神

影后章子怡主演、導演陳可辛籌備七年的電影「醬園弄」，正式亮相坎城，陳可辛攜手章子怡、楊冪 、雷佳音、李現、大鵬、此沙、王傳君集體亮相坎城首映紅毯。

導演陳可辛(右三)籌備七年的電影「醬園弄」，正式亮相坎城，陳可辛攜手演員走上紅毯，章子怡(右二)、楊冪(左二)是最大亮點。(路透)

作為本屆坎城首映的最後一部影片，「醬園弄」也受到了電影節委員會的盛情款待，不僅有主席福茂先生親自迎接，連紅毯的背景音樂放到「Dancing Queen」，章子怡笑了起來，跳起了舞，現場氣氛隨之到達新的高潮。紅毯上，章子怡身穿禮服穿的是maison margiela，還受到清場的特別待遇。另一出席楊冪身穿LOEWE銀白色禮服，人群中閃耀無比。

章子怡是坎城紅毯上的焦點。(路透)

章子怡是坎城紅毯上的焦點。(路透)

「醬園弄」首映結束，在全場掌聲與歡呼聲中，導演陳可辛對劇組成員一一表達感謝，並擁抱了到場的劇組每一個人。

「醬園弄」故事改編自民國四大奇案之一的「醬園弄殺夫案」，聚焦上世紀40年代的上海，講述了屠夫大塊頭出軌嫖娼、嗜賭成性、毆打妻子，最後被妻子詹周氏謀殺分屍的故事。

楊冪現身坎城影展紅毯。(取材自微博)

此案適逢當時上海女權主義盛行，就在詹周氏等待宣判時，一名女作家掀起輿論風潮，認為詹周氏的悲劇是數千年封建禮教「夫為妻綱」的惡果，是新時代女性爭取「男女平等人權」道路上的一次抗爭，因此迫於輿論與民意，詹周氏遲遲未定罪，加之解放戰爭號角吹響，最後在上海解放後，她被解送到新疆 。

「醬園弄」是章子怡離婚後接下的第一部電影，陳可辛說，他一直在等章子怡。 陳可辛為這部電影付出頗多，之前劇組聲明中強調，「該片七年籌備」，而陳可辛也曾在電影「醬園弄」開機前接受採訪表示，他日以繼夜籌備影片，每天談劇本，定演員，並稱該片是他近十年來最忙的時候。