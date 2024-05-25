唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

因與胡歌 搭檔演出由王家衛執導的電視劇「繁花 」，現年40歲的唐嫣重回陸劇85花頂流之列。近日她接下都會愛情新劇「獨身女人」，男主角成了台灣男神之爭，外傳曾鎖定與她合作「仙劍三」、「歡喜俏姻緣」的霍建華，最終卻由趙又廷 出任。

趙又廷。(圖／PANERAI提供)

「繁花」開播後掀起一股風潮，除了男主角胡歌受到關注，讓三大女主角之一的唐嫣沈寂已久的事業再度風生水起，被盛讚登上演藝生涯巔峰，成為「85花」之冠。唐嫣受訪時曾透露，為角色「汪小姐」三年來只接這部戲。在談到為「繁花」消失的三年時間，她也表示完全不後悔，即使再來三年自己也享受其中。

「繁花」當初釋出預告時，唐嫣曾經不被看好，所有人都認為她這次又要當花瓶，沒想到「汪小姐」這個角色讓她擺脫「傻白甜」，成功打贏翻身仗。

近幾年，唐嫣一直被評為「掉隊的85花」，她用「繁花」的成果向大家證明，她的三年完全沒有浪費。唐嫣曾說，過去三年因為拍「繁花」沒接其他戲，「我全身心投入，我的情緒事實上是被汪小姐牽著鼻子走的。」但她也用她自己的方式「贏」了一局。

唐嫣與羅晉因合演古裝劇「錦繡未央」擦出愛火，兩人於2018年結婚，婚後生下一女，家庭美滿幸福。

霍建華。(圖／Netflix提供)

「獨身女人」搭檔的男主角人選，原本盛傳劇組相中霍建華，可能因為霍建華接了與肖戰合作的電影「得閒謹製」，檔期配合不來，改由趙又廷空降演出。趙又廷結婚後回歸家庭生活，除非劇本夠好，不然不輕易出山，這幾年作品數量明顯下降，但主演的「平凡的榮耀」、「理想之城」、「問心」等等都取得不錯的成績。