我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約皇后區郵件盜竊嚴重 調查結果出爐

華康會慶亞裔月 羊頭灣警籲小心身分盜竊

唐嫣虐戀胡歌後 新戲男主角成了台灣男神之爭

娛樂新聞組╱即時報導
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)
唐嫣將「汪小姐」一角詮釋得淋漓盡致。(取材自微博)

因與胡歌搭檔演出由王家衛執導的電視劇「繁花」，現年40歲的唐嫣重回陸劇85花頂流之列。近日她接下都會愛情新劇「獨身女人」，男主角成了台灣男神之爭，外傳曾鎖定與她合作「仙劍三」、「歡喜俏姻緣」的霍建華，最終卻由趙又廷出任。

趙又廷。(圖／PANERAI提供)
趙又廷。(圖／PANERAI提供)

「繁花」開播後掀起一股風潮，除了男主角胡歌受到關注，讓三大女主角之一的唐嫣沈寂已久的事業再度風生水起，被盛讚登上演藝生涯巔峰，成為「85花」之冠。唐嫣受訪時曾透露，為角色「汪小姐」三年來只接這部戲。在談到為「繁花」消失的三年時間，她也表示完全不後悔，即使再來三年自己也享受其中。

 「繁花」當初釋出預告時，唐嫣曾經不被看好，所有人都認為她這次又要當花瓶，沒想到「汪小姐」這個角色讓她擺脫「傻白甜」，成功打贏翻身仗。

 近幾年，唐嫣一直被評為「掉隊的85花」，她用「繁花」的成果向大家證明，她的三年完全沒有浪費。唐嫣曾說，過去三年因為拍「繁花」沒接其他戲，「我全身心投入，我的情緒事實上是被汪小姐牽著鼻子走的。」但她也用她自己的方式「贏」了一局。

唐嫣與羅晉因合演古裝劇「錦繡未央」擦出愛火，兩人於2018年結婚，婚後生下一女，家庭美滿幸福。 

霍建華。(圖／Netflix提供)
霍建華。(圖／Netflix提供)

「獨身女人」搭檔的男主角人選，原本盛傳劇組相中霍建華，可能因為霍建華接了與肖戰合作的電影「得閒謹製」，檔期配合不來，改由趙又廷空降演出。趙又廷結婚後回歸家庭生活，除非劇本夠好，不然不輕易出山，這幾年作品數量明顯下降，但主演的「平凡的榮耀」、「理想之城」、「問心」等等都取得不錯的成績。

繁花 趙又廷 胡歌

上一則

話中有話？五月天石頭發文「迷失自我」粉絲打氣：只求平安

下一則

「慶餘年2」男星姐弟戀曝光 當眾掀衣抓胸 網轟：太猥瑣

延伸閱讀

胡歌重回「繁花」拍攝地至真園 網：寶總回來了

胡歌重回「繁花」拍攝地至真園 網：寶總回來了
胡歌重回「繁花」拍攝地 網驚呼：「寶總」回黃河路視察了…

胡歌重回「繁花」拍攝地 網驚呼：「寶總」回黃河路視察了…
胡歌脫掉西裝穿帽T 被讚「秒變大學生」

胡歌脫掉西裝穿帽T 被讚「秒變大學生」
胡歌穿帽T騎單車「秒變大學生」 疑買包子給愛妻吃…網友讚爆

胡歌穿帽T騎單車「秒變大學生」 疑買包子給愛妻吃…網友讚爆

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
金晨飾演的葉靈兒遭到不少網友吐槽。(取材自微博)

金晨搶好友角色？ 「葉靈兒」原扮演者發聲 認換角受到打擊

2024-05-24 07:00
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
席琳狄翁在最新紀錄片預告中含淚哽咽道出患罕病的掙扎，全球歌迷看到飆淚。(摘自Prime Video)

重病席琳狄翁哽咽「不能走就用爬的」 粉絲大飆淚

2024-05-23 23:45
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32

超人氣

更多 >
獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆

獨家／「混帳中國人」 華裔前美國陸戰隊員 芝城遭辱罵圍毆
3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展

3生肖六月荷包鼓起來 屬雞擺脫迷茫、他本業兼職都有好發展
財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」

財務顧問示警 手機數位支付勿綁銀行帳戶「恐數秒就被盜光」
Nvidia舉不起美股大盤 女股神：大蕭條股市現象重現

Nvidia舉不起美股大盤 女股神：大蕭條股市現象重現
帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來

帶兒再婚...美國老公陪教英文、健身「視如己出」 華女嘆：苦盡甘來