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演痛失愛女單身爸 王千源連續4天沒喝水

娛樂新聞組／綜合報導
王千源在「徬徨之刃」出演單身父親，為了演繹這位父親痛失愛女的脫相、脫水狀態，他每天只睡四小時，連續四天沒喝水。(取材自微博)
王千源在「徬徨之刃」出演單身父親，為了演繹這位父親痛失愛女的脫相、脫水狀態，他每天只睡四小時，連續四天沒喝水。(取材自微博)

電影「徬徨之刃」目前正在熱映，這是一部聚焦未成年人犯罪問題的影片，王千源出演單身父親，為了演繹這位父親痛失愛女的脫相、脫水狀態，他每天只睡四小時，連續四天沒喝水。

新快報報導，「徬徨之刃」根據日本作家東野圭吾的同名小說改編，但主創對這主題做了很好的本土化改編。本片講述了單身父親李長峰（王千源飾）在得知女兒李芊（吳雙飾）死亡訊息後，極度崩潰至絕望，最後踏上一條尋找真相、為愛復仇的決絕之路。而這樁慘案，不僅牽扯出一場情與法的複雜交織，更是揭露出了未成年犯罪背後的深層原因。在刑警梁軍和趙毅的緊密追查下，三位殺人少年背後的成長環境慢慢浮現。

據悉，主創團隊經歷了八年漫長的籌備與創作，導演陳卓直言，這部影片的初衷是為了讓更多人關注未成年人犯罪、青少年成長教育的問題。創作初期，團隊深入一線，研究了大量的未成年人犯罪案例，最後確定了影片中「羅志誠+謝宇+王天笑」這三個壞小孩的設定。

談到人物及情節設定上的考量，導演陳卓透露，自己曾在未成年犯管教所調研，看到很多怵目驚心的案例，「除了心理上的爽感，更希望為大家帶來內心的叩問與思考。編劇楊薇薇也表示，希望故事讓大家對未成年人犯罪案件有更直觀、深切的感受，也希望未來的每一天我們不再徬徨，能夠使得悲劇不再發生。

出演單親父親李長峰的王千源透露，為了還原李長峰失去女兒後崩潰、脫相的狀態，他堅持每天只睡四小時，為了達到脫水的狀態，連續四天沒有喝水。他更爆料，拍攝結束後瘦了將近30公斤。

張宥浩飾演羅志誠，談到對角色的理解，他認為，羅志誠是複雜的，也是可憐的，「他在長期被欺凌的生活中迷失了自我，希望他在今後的生活中能夠擁有對錯誤的事情說『不』的勇氣。王天辰飾演警察趙毅，他認為，溝通是一個非常好的解決問題的方法，問題少年背後的父母應該承擔更多的責任。

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