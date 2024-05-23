我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

就讀戴維斯加大亞裔女大生 舊金山失蹤

墨西哥競選活動「狂風吹垮舞台」 釀6死、多人受傷

舒淇合體劉亦菲「美出新高度」 禮服下竟配塑膠鞋

娛樂新聞組／綜合報導
舒淇（左）、劉亦菲參加活動，舒淇搭配的是塑膠鞋。（取材自微博）
舒淇（左）、劉亦菲參加活動，舒淇搭配的是塑膠鞋。（取材自微博）

1884年創立於羅馬的義大利頂級珠寶品牌寶格麗（BULGARI），在歡慶140周年之際回歸品牌發源地、有「永恆之城」之稱的羅馬，發表全新Aeterna系列頂級珠寶、腕表、包款及香水系列作品，各路女神齊聚，劉亦菲、舒淇也參加，但與其他代言人坐在一起時，隔壁的日本女星森星卻多次用肩膀擠開舒淇，讓中國網友相當不開心。

今年4月剛過50歲生日的舒淇依舊是美豔動人，在羅馬參加活動時，以一身Armani Privé高級訂製服裝華麗造型亮相。她選擇了一件多層次的粉、紫色桃形領口禮服，這件禮服上身融合了精緻的亮片刺繡和流線型剪裁，下身則是層疊暈染效果雪紡紗，展現出舒淇的高貴與優雅。而舒淇的禮服底下，竟然不是搭配高跟鞋，而是塑膠鞋，果然是真性情。

活動邀請了安海瑟薇、舒淇、劉亦菲、印度女星喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）、森星5位「寶格麗女郎」，在日本女星森星還沒出場時，其他四人的合照相當和諧。

不過後來森星出現之後，網友認為她藉著身高比舒淇高的優勢，一直往舒淇的身上傾斜，還用肩膀去頂舒淇，這些鏡頭全被拍了下來，讓網友紛紛為舒淇抱不平，但舒淇本人並未對此事作出任何反應，EQ非常高。

舒淇也在IG分享活動結束後雀躍下班的影片，但女神降臨旁人卻自顧自聊天、看都不看她一眼，原來全都是她身邊的工作人員，讓她無奈說：「這就是自己人視若無睹。」

同場的劉亦菲則選穿亮綠色禮服，和舒淇拍了很多姊妹合照，兩人更是玩得不亦樂乎，兩人合體就像兩位公主，畫面美出新高度。

日本女星森星多次拍到用肩膀擠開舒淇。(取材自微博)
日本女星森星多次拍到用肩膀擠開舒淇。(取材自微博)

劉亦菲 日本 義大利

上一則

蔡徐坤任義大利品牌大使 外媒報導竟提性醜聞

下一則

蕾哈娜現身上海 做煎餅、打麻將還直播帶貨 網驚「竟然是真的」

延伸閱讀

舒淇合體劉亦菲跑趴「美出新高度」 禮服下穿這雙鞋露出真性情

舒淇合體劉亦菲跑趴「美出新高度」 禮服下穿這雙鞋露出真性情
舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板

舒淇穿Armani高訂現身美翻全場 網讚：紅毯穿搭的天花板
許瑋甯「不夠善良」罹乳癌 被柯震東狠甩 舒淇入戲流淚

許瑋甯「不夠善良」罹乳癌 被柯震東狠甩 舒淇入戲流淚
馮德倫蒙眼猜老婆 誇張震「手感不錯」

馮德倫蒙眼猜老婆 誇張震「手感不錯」

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32
甄嬛傳紅了12年。（取材自微博）

「甄嬛傳」官宣團綜 觀眾為何對12年前的劇念念不忘？

2024-05-17 19:50
「新龍門客棧之英雄覺醒」由藍心妍飾演客棧老闆娘「金鑲玉」。(取材自微博)

又來毀經典… 「肉蒲團」女星演「新龍門客棧」 網酸：變風塵老鴇

2024-05-19 22:43

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職

湖南一村官被捉姦 大幅床照貼車身遊街…身分曝光 已免職
脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家

脫北女「被逼站一排」淪商品 中國男挑選買回家
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心