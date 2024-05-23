舒淇合體劉亦菲「美出新高度」 禮服下竟配塑膠鞋

舒淇（左）、劉亦菲參加活動，舒淇搭配的是塑膠鞋。（取材自微博）

1884年創立於羅馬的義大利 頂級珠寶品牌寶格麗（BULGARI），在歡慶140周年之際回歸品牌發源地、有「永恆之城」之稱的羅馬，發表全新Aeterna系列頂級珠寶、腕表、包款及香水系列作品，各路女神齊聚，劉亦菲 、舒淇也參加，但與其他代言人坐在一起時，隔壁的日本 女星森星卻多次用肩膀擠開舒淇，讓中國網友相當不開心。

今年4月剛過50歲生日的舒淇依舊是美豔動人，在羅馬參加活動時，以一身Armani Privé高級訂製服裝華麗造型亮相。她選擇了一件多層次的粉、紫色桃形領口禮服，這件禮服上身融合了精緻的亮片刺繡和流線型剪裁，下身則是層疊暈染效果雪紡紗，展現出舒淇的高貴與優雅。而舒淇的禮服底下，竟然不是搭配高跟鞋，而是塑膠鞋，果然是真性情。

活動邀請了安海瑟薇、舒淇、劉亦菲、印度女星喬普拉（Priyanka Chopra Jonas）、森星5位「寶格麗女郎」，在日本女星森星還沒出場時，其他四人的合照相當和諧。

不過後來森星出現之後，網友認為她藉著身高比舒淇高的優勢，一直往舒淇的身上傾斜，還用肩膀去頂舒淇，這些鏡頭全被拍了下來，讓網友紛紛為舒淇抱不平，但舒淇本人並未對此事作出任何反應，EQ非常高。

舒淇也在IG分享活動結束後雀躍下班的影片，但女神降臨旁人卻自顧自聊天、看都不看她一眼，原來全都是她身邊的工作人員，讓她無奈說：「這就是自己人視若無睹。」