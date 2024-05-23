我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

慶亞太裔傳統月 紐約首位華人女性分局長 市警表彰

報告：紐約八成高中家長 批抽籤入學制

楊冪電影撤檔被酸爆 新戲「重操舊業」甩黑運

娛樂新聞組╱即時報導
楊冪要靠新劇「狐妖小紅娘月紅篇」甩掉黑運。（圖／翻攝自楊冪工作室 微博）
楊冪要靠新劇「狐妖小紅娘月紅篇」甩掉黑運。（圖／翻攝自楊冪工作室 微博）

頂流女星楊冪出道多年，一向都是收視及票房保證，被封為「流量女王」。由她主演的電視劇「狐妖小紅娘月紅篇」舉行發布會，楊冪在劇中飾演女主角涂山紅紅，透露為還原角色勤下功夫。

楊冪新戲中扮狐妖，這已經不是她第一次飾演狐狸角色，先前在電視劇「三生三世十里桃花」中，她也曾飾演青丘狐帝么女白淺，精湛演技將角色完美詮釋，播放量更是衝破500億。

楊冪出席發布會，受訪透露在拍很多名場面之前，都會學習觀看「爭取不讓動漫粉失望」，在拿到劇本的時候就和導演提出紅紅可以少說話。當被問到紅紅是不是自己飾演過的狐狸角色裡法力最高的，楊冪則笑答：「不一定」。

楊冪最近黑運連連，先是新劇「哈爾濱1944」播出後反應欠佳，演技被踩，之後擔正電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」的票房更是不濟，結果上映短短5天便全面撤檔，累積票房僅5208萬人民幣，連片商也開始懷疑她的擔戲能力，還遭毒舌網友狠批「浪費電影資源」。

「狐妖小紅娘月紅篇」將於5月23日首播，將對打張若昀、李沁「慶餘年」第2季。由於「慶餘年」第2季熱度與收視都相當驚人，讓「狐妖小紅娘月紅篇」不被看好，加上楊冪最近的星運，因此被一致看衰。

楊冪 動漫

上一則

72歲武打巨星行動不便 獨自坐輪椅出行買飯盒

下一則

「慶餘年2」 47分鐘劇9個廣告 劇迷氣炸了

延伸閱讀

對決劇王「慶餘年2」 楊冪想靠「狐妖小紅娘」翻身？ 網友卻說…

對決劇王「慶餘年2」 楊冪想靠「狐妖小紅娘」翻身？ 網友卻說…
楊冪新片又仆街 父親曬評分挨酸

楊冪新片又仆街 父親曬評分挨酸
稱「被人花錢抹黑」… 楊冪父親力挺女兒新劇 曬評分數據反遭質疑

稱「被人花錢抹黑」… 楊冪父親力挺女兒新劇 曬評分數據反遭質疑
楊冪演技又挨批 知名編劇：基本功不扎實

楊冪演技又挨批 知名編劇：基本功不扎實

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32
甄嬛傳紅了12年。（取材自微博）

「甄嬛傳」官宣團綜 觀眾為何對12年前的劇念念不忘？

2024-05-17 19:50
「新龍門客棧之英雄覺醒」由藍心妍飾演客棧老闆娘「金鑲玉」。(取材自微博)

又來毀經典… 「肉蒲團」女星演「新龍門客棧」 網酸：變風塵老鴇

2024-05-19 22:43

超人氣

更多 >
iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年

iPhone被偷縱火報復燒錯屋 釀5死 亞裔少年恐坐牢60年
南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...

南加華女一覺醒來 銀行存款全被盜 原因竟是手機...
60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心

60哩強風、冰雹明襲紐約 民眾出行當心
華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首

華裔雙胞胎被不同家庭收養 10歲重逢、今年高中畢業再聚首
田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣

田間一抹金光 肯州農夫發現700枚內戰時期金銀幣