楊冪電影撤檔被酸爆 新戲「重操舊業」甩黑運

楊冪要靠新劇「狐妖小紅娘月紅篇」甩掉黑運。（圖／翻攝自楊冪工作室 微博）

頂流女星楊冪 出道多年，一向都是收視及票房保證，被封為「流量女王」。由她主演的電視劇「狐妖小紅娘月紅篇」舉行發布會，楊冪在劇中飾演女主角涂山紅紅，透露為還原角色勤下功夫。

楊冪新戲中扮狐妖，這已經不是她第一次飾演狐狸角色，先前在電視劇「三生三世十里桃花」中，她也曾飾演青丘狐帝么女白淺，精湛演技將角色完美詮釋，播放量更是衝破500億。

楊冪出席發布會，受訪透露在拍很多名場面之前，都會學習觀看「爭取不讓動漫 粉失望」，在拿到劇本的時候就和導演提出紅紅可以少說話。當被問到紅紅是不是自己飾演過的狐狸角色裡法力最高的，楊冪則笑答：「不一定」。

楊冪最近黑運連連，先是新劇「哈爾濱1944」播出後反應欠佳，演技被踩，之後擔正電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」的票房更是不濟，結果上映短短5天便全面撤檔，累積票房僅5208萬人民幣，連片商也開始懷疑她的擔戲能力，還遭毒舌網友狠批「浪費電影資源」。

「狐妖小紅娘月紅篇」將於5月23日首播，將對打張若昀、李沁「慶餘年」第2季。由於「慶餘年」第2季熱度與收視都相當驚人，讓「狐妖小紅娘月紅篇」不被看好，加上楊冪最近的星運，因此被一致看衰。