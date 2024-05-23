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「慶餘年2」 47分鐘劇9個廣告 劇迷氣炸了

娛樂新聞組╱即時報導
《慶餘年2》收視奪冠卻吐槽聲不斷。(取材自微博)
《慶餘年2》收視奪冠卻吐槽聲不斷。(取材自微博)

年度最強古裝劇「慶餘年2」自開播後立即引爆話題，不僅在騰訊平台熱度值飆破33000創下戲劇新高紀錄外，自Disney+ 開播以來更有大量粉絲每日苦等更新，被網友稱為今年的「劇王」，但也引發了「廣告太多」的吐槽，觀眾也發現有些不對味，「拍成了尷尬搞笑片」。

「慶餘年2」結合奇幻、喜劇、及動作等眾多元素，男主角「范閒」（張若昀 飾）在歷經假死事件後回到京都，沒想到一直想置他於死地的二皇子李承澤（劉端端 飾）依舊不願放過他，雙方你來我往頻頻鬥智，此外，新加入的角色包括南慶皇后（俞飛鴻 飾）、北齊大公主（毛曉彤 飾）、以及由可愛童星珞安飾演的王啟年女兒「霸霸」，也同樣吸引極多粉絲討論。

《慶餘年2》被網友稱為今年的「劇王」。(圖／Disney+提供)
《慶餘年2》被網友稱為今年的「劇王」。(圖／Disney+提供)

戲熱播，微博上吐槽該劇廣告多的聲音也變多。純甄、湯臣倍健、百雀羚、TCL、度小滿、東阿阿膠在內的許多品牌在劇中不斷閃現，廣告多影響觀眾的觀看，一集47分鐘的連續劇，就出現9個廣告，長達136秒，即便付費成為高級會員，也無法跳過廣告讓劇迷氣炸。

然而，看過「慶餘年2」的網友們紛紛表達了失望，他們認為改編的原創劇情很尷尬，不如忠於原著。陸媒也評論「搞笑元素顯得過於生硬，角色們似乎都在『搞笑發瘋』，甚至新加入的幾個男演員都是喜劇演員。」

微博 Disney

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