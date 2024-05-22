我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

飛機上走動伸展盡快回座位 安全帶指示燈滅還是要繫好

曾演出「麻辣教師GTO」 日本資深男星中尾彬心衰過世 享壽81歲

56歲那英遭向佐撲倒重摔 旁人繼續拍

娛樂新聞組／綜合報導
那英錄製「萌探2024」遭撲到在地畫面曝光。(取材自微博)
那英錄製「萌探2024」遭撲到在地畫面曝光。(取材自微博)

中國大陸樂壇大姐大那英最近不僅參加「歌手2024」，她還是綜藝節目「萌探2024」的常駐嘉賓，但日昨卻流出一段錄製現場的畫面，56歲的那英重摔在地，然而眾人第一時間不是上前關心，竟還有人拿著相機對著那英拍照，引起網友狂批節目組「沒人性」。

在流出的影片中，那英穿著制服短裙走動，正要起跑時疑似遭向佐從後方撲倒，兩人重摔在地，而向佐隨後架住那英，其他嘉賓則靠近並拿著相機蹲在那英前方對著她拍，還說「給妳拍張好看的、美的」，周圍工作人員則是扛著機器繼續錄製。還有一影片則是向佐架著那英腋下將她撐起來，隨後那英確認身體無礙後，繼續錄影。

網友猜測是節目遊戲環節必須拍攝藝人正面照，摔倒可能是突發意外，但對於意外後節目組的應對方式感到相當不滿，認為藝人安全才是最重要的，直批「人都摔倒了還在拍」、「那英都快57歲了」、「節目組有考慮藝人年紀嗎」，還有人批向佐「真的過分」，不過也有網友指出影片放慢可以看到向佐其實有用自己的身體墊在底下。

那英(左)直播回應摔倒爭議。(取材自微博)
那英(左)直播回應摔倒爭議。(取材自微博)

而那英摔到引起爭議後，眾人直播時她也解釋當時情況，「我們拍那個躺下來的時候，他那個……必需要把我的臉掰起來，然後他的隊員要把我的臉拍完了，算是成功完成任務」，也直呼：「沒事」。那英還一一提到其他人也被撞、腳扭了，一旁向佐則稱「昨天很多人受傷」。

網友看到那英回應，仍表示擔心藝人安危，喊話節目組「注意安全是最基本的吧」。

上一則

汪峰認愛百萬網紅 前女友狂酸：再怎麼著也是我妹

下一則

慶餘年第二季總播放量破165億 3女星演技全網吐槽

延伸閱讀

那英當街慘摔 眾人猛拍特寫 網友驚呼：57歲了

那英當街慘摔 眾人猛拍特寫 網友驚呼：57歲了
那英「歌手」慌張忘詞 網揪樂隊鼓手落拍

那英「歌手」慌張忘詞 網揪樂隊鼓手落拍
那英二戰「歌手」被發現慌張、忘詞… 網揭樂隊鼓手落拍

那英二戰「歌手」被發現慌張、忘詞… 網揭樂隊鼓手落拍
「歌手」汪蘇瀧被吐槽「難聽」那英也被虧「守不住了」

「歌手」汪蘇瀧被吐槽「難聽」那英也被虧「守不住了」

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40
楊丞琳出戰《歌手2024》表現不佳又再度成為話題。圖／擷自instagram

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

2024-05-18 11:55
郭富城近日工作滿檔。(取材自微博)

郭富城要三度當爸？ 親回「不在家不知道老婆懷三胎」…網友歪樓

2024-05-19 21:32
甄嬛傳紅了12年。（取材自微博）

「甄嬛傳」官宣團綜 觀眾為何對12年前的劇念念不忘？

2024-05-17 19:50

超人氣

更多 >
原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷

原定飛往新加坡…新航波音客機遇嚴重亂流2死30傷 緊急迫降曼谷
全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州

全美最宜居城市 加州14城上榜 第一名在這州
人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產

人口縮水房價恐跌 這5城市不利置產
小費激戰 「自願給」變成「一定要」

小費激戰 「自願給」變成「一定要」
藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲

藤校中國女博士生失蹤5天 屍體在河中尋獲