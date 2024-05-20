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走光照被販賣牟利「中國第一美胸」氣炸：告到底

娛樂新聞組／綜合報導
徐冬冬當年為「男人裝」雜誌拍攝許多性感照。(取材自微博)
徐冬冬當年為「男人裝」雜誌拍攝許多性感照。(取材自微博)

被封為「中國第一美胸」的33歲女星徐冬冬，近日被爆當年拍攝「男人裝」雜誌的走光照，遭不肖人士販售牟利，她氣到怒喊：會告到底。

徐冬冬身材火辣，據傳上圍達35E，她自出道以來，話題總離不開好身材，演技反而被忽略。她曾在網劇「餘罪」中飾演大哥的女人，讓不少人印象深刻，進而被導演王晶相中，接連演出「王牌逗王牌」、「澳門風雲3」，但仍未竄紅，直到拍了「西虹市首富」，才讓徐冬冬嘗到紅的滋味。

近日，徐冬冬在社群平台上發文怒批販賣走光照牟利行為，她直言自己年輕時曾經拍攝過「男人裝」雜誌，但其中不少未經發布、甚至走光的照片，被不肖人士販賣，她氣到質問，「我當時拍攝雜誌時走光的照片和雜誌未發表的很多照片，是誰賣給這些博主的？」

她還強調，「除了正刊登出的，其他未正刊登出的走光照和未授權大量照片都在收集證據中，謝謝。有的還在拿我的走光照售賣其他人的走光照，我會告到底。」

徐冬冬並說，「姐年輕時拍攝「男人裝」雜誌，現在的我看看，那時的我真的很美」。

據悉，33歲的徐冬冬去年8月她和大她15歲的前男友、星二代尹子維復合，近期更傳出與男友申請結婚中。

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