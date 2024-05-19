我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

億萬富豪贈大學畢業生每人千元 建議…一半要樂捐

全球股市紛創新高 14個指數史上最高 美股增值12兆

網目擊五月天阿信「婚禮」緊牽裸背陳綺貞 伴郎是他們

記者林士傑／即時報導
五月天阿信(右三)與陳綺貞(左三)被觀眾指出像是婚禮新人，石頭(右起)、冠佑、怪獸和瑪莎則像伴郎。（圖／相信音樂提供）
五月天阿信(右三)與陳綺貞(左三)被觀眾指出像是婚禮新人，石頭(右起)、冠佑、怪獸和瑪莎則像伴郎。（圖／相信音樂提供）

五月天8度空降北京鳥巢，18日晚展開一連10場的「回到那一天」25周年巡演，驚喜邀來陳綺貞助陣，有趣的是觀眾忍不住發文表示造型影響視覺，五月天石頭、怪獸、冠佑跟瑪莎同樣是黑白色系紳士打扮，意外地像是伴郎，導致穿著風衣的五月天阿信和以裸背洋裝登台的陳綺貞宛若甜蜜新人，尤其阿信牽起陳綺貞的手前緊張地擦汗、吐舌，空氣都散發出甜蜜滋味。

五月天阿信事前暴雷：「連續10場，我們將在每場中，隱藏10套巡迴中不同的彩蛋。」昨晚他們跟嘉賓陳綺貞合唱「突然好想你」、「旅行的意義」，阿信不禁表示：「今天五月天在鳥巢第一場，剛有那麼一瞬間，我以為來到陳綺貞演唱會。」怪獸、瑪莎一搭一唱喊說「暖場完可以把場子交給綺貞老師」、「我們只是暖場久一點」，逗樂台下觀眾。

陳綺貞開心表示能夠參與五月天的25年音樂旅程，靦腆笑稱：「我也是從小聽五月天。」石頭火速反駁：「妳好像比我們早出道一點？」緊接著舞台的時光機變幻成為巨大月球，五月天與陳綺貞帶領全場歌迷一起甜蜜合唱「私奔到月球」，並約定下次要帶著新歌合體，至於新歌由誰負責創作？阿信、陳綺貞直接在台上猜拳決定，結果陳綺貞猜輸了。

此回橫跨3周連唱10場，五月天昨晚輪流興奮地和歌迷打招呼，阿信感性地說：「還需要多說什麼嗎？你在這裡，我在這裡，這就是一切！一路有你，始終有你，常說把鳥巢屋頂掀翻，但鳥巢沒有屋頂，就讓我們的聲音透過鳥巢天空傳到全世界。」冠佑表示叔叔就住在鳥巢附近，希望歌迷跟著五月天大聲唱，高歌聲音可以傳到叔叔的家。

五月天阿信(右)牽著陳綺貞的手，全場興奮尖叫。（圖／相信音樂提供）
五月天阿信(右)牽著陳綺貞的手，全場興奮尖叫。（圖／相信音樂提供）
五月天8度空降大陸北京鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）
五月天8度空降大陸北京鳥巢開唱。（圖／相信音樂提供）
五月天阿信(右)、陳綺貞約好下次要合唱創作的新歌。（圖／相信音樂提供）
五月天阿信(右)、陳綺貞約好下次要合唱創作的新歌。（圖／相信音樂提供）

上一則

資深港星廖駿雄離世 是周潤發跑友、3度徘徊鬼門關

延伸閱讀

五月天北京鳥巢開唱 歌迷力挺相信沒有假唱

五月天北京鳥巢開唱 歌迷力挺相信沒有假唱
周星馳要組「六月天」 合體阿信被一句話感動

周星馳要組「六月天」 合體阿信被一句話感動
五月天香港演唱會找初心 回憶25年前巧遇劉德華

五月天香港演唱會找初心 回憶25年前巧遇劉德華
周星馳突合體五月天阿信有亮點 揭1暖舉喊：我感動了

周星馳突合體五月天阿信有亮點 揭1暖舉喊：我感動了

熱門新聞

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

「慶餘年2」開播即爆款 第一個口碑翻車的卻是「這個女配角」…

2024-05-16 22:34
曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

「趙露思媽媽」戀情曝光… 男友顏值惹議 網呼：美女配野獸

2024-05-13 22:31
知名男演員林更新被證實考博。（取材自微博）

林更新考博？出現上戲博士複試名單 招生辦：就是他

2024-05-11 07:30
梁朝偉（左一）、劉嘉玲（右一）和導演陳英雄、陳女燕溪夫妻檔在巴黎欣賞畢卡索名畫。（取材自微博）

劉嘉玲曬素顏日常…與梁朝偉巴黎街頭吃漢堡餵白鴿

2024-05-10 20:51
華晨宇舉辦了一場別開生面的日出演唱會，成為網路熱爆話題。(取材自微博)

華晨宇「日出演唱會」鬧大了 連「人民文娛」都這麼評價…

2024-05-13 08:00
珍妮佛洛佩茲（右）喜歡成為外界矚目的焦點，班艾佛列克卻想低調。（路透資料照片）

真的撐不下去了？班艾佛列克和珍妮佛洛佩茲傳將離婚

2024-05-16 21:40

超人氣

更多 >
曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭

曾揚言能打敗泰森 中50歲太極拳師傅 上場20秒被打哭
她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因

她疑惑「台灣人怎麼那麼討厭楊丞琳？」 網點3主因
中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」

中第4艘航母 長江邊祕密建造中？ 是全球第一艘「無人機專用」
大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛

大連女孩遠嫁台灣...婆婆下廚煮麻辣鍋猛夾菜 她甜蜜示愛
滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中

滿屏大長腿 俄羅斯帥哥集體出現哈爾濱 網喊：請假前往中