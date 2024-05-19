網目擊五月天阿信「婚禮」緊牽裸背陳綺貞 伴郎是他們

五月天阿信(右三)與陳綺貞(左三)被觀眾指出像是婚禮新人，石頭(右起)、冠佑、怪獸和瑪莎則像伴郎。（圖／相信音樂提供）

五月天8度空降北京鳥巢，18日晚展開一連10場的「回到那一天」25周年巡演，驚喜邀來陳綺貞助陣，有趣的是觀眾忍不住發文表示造型影響視覺，五月天石頭、怪獸、冠佑跟瑪莎同樣是黑白色系紳士打扮，意外地像是伴郎，導致穿著風衣的五月天阿信和以裸背洋裝登台的陳綺貞宛若甜蜜新人，尤其阿信牽起陳綺貞的手前緊張地擦汗、吐舌，空氣都散發出甜蜜滋味。

五月天阿信事前暴雷：「連續10場，我們將在每場中，隱藏10套巡迴中不同的彩蛋。」昨晚他們跟嘉賓陳綺貞合唱「突然好想你」、「旅行的意義」，阿信不禁表示：「今天五月天在鳥巢第一場，剛有那麼一瞬間，我以為來到陳綺貞演唱會。」怪獸、瑪莎一搭一唱喊說「暖場完可以把場子交給綺貞老師」、「我們只是暖場久一點」，逗樂台下觀眾。

陳綺貞開心表示能夠參與五月天的25年音樂旅程，靦腆笑稱：「我也是從小聽五月天。」石頭火速反駁：「妳好像比我們早出道一點？」緊接著舞台的時光機變幻成為巨大月球，五月天與陳綺貞帶領全場歌迷一起甜蜜合唱「私奔到月球」，並約定下次要帶著新歌合體，至於新歌由誰負責創作？阿信、陳綺貞直接在台上猜拳決定，結果陳綺貞猜輸了。