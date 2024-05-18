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楊丞琳「歌手」吃螺絲又忘詞慘遭淘汰 汪蘇瀧被吐槽難聽

娛樂新聞組／綜合報導
楊丞琳表現評價兩極。（取材自微博）
楊丞琳表現評價兩極。（取材自微博）

「歌手2024」第二期直播登場，楊丞琳因跑調又忘詞排名墊底，加上上周表現也是倒數第二，最終被淘汰出局；另外，那英唱「掙脫」也被指忘詞唱錯，而排名第五的汪蘇瀧唱「血肉」被吐槽「難聽」，還登上熱搜。

第二期除了楊丞琳、那英等7位歌手外，另外邀來YELLOW黃宣、中國「杭蓋樂隊」擔任「揭榜歌手」，最後結果：Faouzia排名第一、那英第二、Chante Moore第三、海來阿木第四、汪蘇瀧第五；二手玫瑰、楊丞琳遭淘汰，杭蓋樂團、黃宣揭榜成功。

楊丞琳上回在「歌手2024」飆高音表現引發網友熱議，首集表現不如預期，只拿下倒數第二名。第2集她選唱林俊傑「不為誰而作的歌」，身穿白色洋裝的她相當溫柔甜美，一開口卻依舊緊張，前幾句就吃了螺絲，後來唱到「也許在真實面對自己才不顧一切」這句時，「面對」2字更是完全忘記唱，不少網友更是直指「第一句就被嚇到」、「唱功真的差」、「別汙辱JJ了」。

不過也有網友認為楊丞琳淘汰太早，點名汪蘇瀧此次唱功平平，高音有點唱不上去，詩朗誦感情不夠充沛、詞藻也不夠華麗，卻因打親情牌獲得不少票數；還有人建議他未來選擇一些符合自己音樂擅長曲風，甚至有網友在「晉江論壇」以「汪蘇瀧唱的這麼難聽都沒淘汰，這冠軍內定了吧」為主題，討論他的表現。

汪蘇瀧唱「血肉」被吐槽「難聽」，還登上熱搜。（取材自微博）
汪蘇瀧唱「血肉」被吐槽「難聽」，還登上熱搜。（取材自微博）

另外，那英演唱「掙脫」期間被發現一直盯著提詞器還用手指著，甚至三度忘詞唱錯，網友狂虧「英子守不住了」也上熱搜，網友認為她後半段狀態明顯比前半段好，高音沒打開顯示仍緊張。

楊丞琳被淘汰後表示：「我出道以來其實被貼上很多標籤，來到這舞台真的是很好的磨練，對自己真的是非常好的經驗，收穫到很寶貴的舞台經驗，看見自己更多可以精進的地方，想跟支持我的朋友說，不要覺得遺憾，可以被導演組看到，他們相信我，可以被大家聽見我的聲音，我真的已經很滿足囉！後面的演唱會見囉！巡演還在跑。」

那英演唱「掙脫」被發現一直盯著提詞器還用手指著，甚至三度忘詞唱錯。（取材自微博）
那英演唱「掙脫」被發現一直盯著提詞器還用手指著，甚至三度忘詞唱錯。（取材自微博）

楊丞琳

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