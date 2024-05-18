影帝跨刀幫李榮浩拍MV 劇情洋蔥 網友「哭到不行」

李榮浩（右）的新曲「另一端」MV，請來66歲香港影帝梁家輝（左）拍攝。（取材自微博）

大陸歌手李榮浩最近推出新曲「另一端」，請來66歲香港 影帝梁家輝拍攝MV，兩人在影片中飾演父子，擦澡、剪指甲等劇情逼哭大批觀眾，很多網友看完影片，盛讚影帝把失智的樣子演得超傳神，也說這部由李榮浩自導自演的MV「整部作品堪稱傑作」。

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「另一端」MV由李榮浩自導自演，找來影帝梁家輝化上老妝，看似扮演失智的父親，生活日常一切仰賴「兒子」李榮浩，劇中擦澡、剪指甲情節讓不少網友「哭到不行」，有人留言：「最喜歡那句『請不要忘記我們，在另一端也不准』⋯真的唱到我心上」、「最喜歡的歌詞是『借給你嘴巴 聽你說說話』自從阿嬤生病後，每天都很害怕他會忘記我，但現在怕的不是他忘記我，而是他可能再也無法跟我說話了。」

後面結局卻大反轉，原來，劇中的李榮浩，其實是「年邁」梁家輝記憶中爸爸年輕時的模樣，在梁家輝回憶裡，「爸爸」李榮浩幫他擦澡、剪指甲、教他騎腳踏車。而梁家輝在MV片尾最後一句話「爸，我們另一端再見」也引起很多共鳴，有「爸爸媽媽都離開我去天上了，可我也才三十出頭。看MV不停哭，多希望這個科技在我有生之年能成真。」

MV上架一天，就吸引超過9萬觀看人次。有不少網友都是看第二遍才發現「老人」竟是梁家輝扮演，評論說：「兒子拿到新手表、眼饞食物、等爸爸下班、學會騎車開心的像個孩子…梁家輝都演繹到極致」。也有網友大讚李榮浩：「看到李榮浩是導演時，我真的甘拜下風。整部作品堪稱傑作，歌曲、故事、情感、運鏡、演員、角色，統統是一體的A Whole Piece of Art.」。

另外，有網友驚訝發現，梁家輝扮老，竟然跟李榮浩的側臉有幾分神似，事實上，李榮浩2016年首次跨界拍電影，演出大陸導演韓寒新作「乘風破浪」，宣傳照李榮浩低頭微笑模樣，就被指有些神似梁家輝，當時還引起不少引起粉絲討論。