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歌迷真情告白 周杰倫福州開唱「當眾哭了」

娛樂新聞組／綜合報導
周杰倫(右)哭到頻頻用衣服袖子拭淚。(取材自微博)
周杰倫(右)哭到頻頻用衣服袖子拭淚。(取材自微博)

隨著疫情解封，許多歌手紛紛舉辦演唱會，天王周杰倫（周董）近日到福州開唱，但向來給人酷帥、硬漢形象的他，竟在舞台上落淚，還哭到頻頻用衣服袖子拭淚，引來現場觀眾一陣驚呼，更因此衝上熱搜。事後，周杰倫在社交平台發文自嘲，「哥平常是不隨便流淚的，不知道是不是當了爸之後的關係」。

周杰倫17日晚間在福州舉辦演唱會，在點歌環節中，他隨機點了一位男歌迷介紹手中的海報。男歌迷表示，這次是自己第三次見到周杰倫，第一次是在2012年西門町的「十二新作」專輯發售；第二次是2015年在英國約克郡「霍華德城堡」，當時周杰倫和昆凌結婚，他有出來跟大家合影，而男歌迷正是外面等候的留學生之一。

男歌迷還說，自己是直男，「但我覺得杰倫哥真的太帥了，我覺得全場很多人跟我們一樣，都有不同的人生軌跡，但大家聽著杰倫的歌，走著走著就走到了一起」。

接著，男歌迷更真情告白，「這麼多年看過很多歌手，有些人淡出了，有些人時而淡出時而出現，但在我心中，杰倫哥你就像恆星、像太陽一樣永遠在這裡，我們努力變成星星，一直聽著你的歌發光。」最後，他點了一首歌「楓」。

面對歌迷真情告白，周杰倫先是說了「唉唷」，並摸摸胸口，但最後還是忍不住哭了，他並頻頻用衣服袖子拭淚，引起現場觀眾一陣驚呼。

周董事後發文，表示很感謝這名點歌的歌迷，「當年在我結婚古堡外等候的那群留學生，今天竟然被我點到，哥會繼續努力當歌迷朋友的太陽的。」並特別標注，「以後點歌不准講感性的好嗎！」

看到當場落淚的周杰倫，有網友說，「看完影片我也哭了，淚流滿面」、「巨星和歌迷之間的雙向奔赴」，還有人大讚，周杰倫是個始終保持有赤子之心的藝術家。

周杰倫 留學生 疫情

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