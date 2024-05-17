「慶餘年2」開播熱爆 王楚然「演技尷尬」挨轟

王楚然的演技遭到網友質疑。(取材自微博)

挾著第一季的熱度，「慶餘年2」一等五年，終於在16日開播。神劇果然不同凡響，開播前就創預約人數逾1700萬紀錄，播出後一個小時，便達到整體播放量破500萬人次成績，堪稱今年爆款劇。該劇雖是原班人馬擔綱，但新進配角還是引來不少爭議，包括王楚然、吳幸鍵就被網友吐槽到體無完膚。

「慶餘年2」中，張若昀、李沁、陳道明、吳剛、田雨、李小冉、郭麒麟、辛芷蕾一個不缺，另外還加入了金晨、吳幸鍵、俞飛鴻、毛曉彤等演員，但新加入的王楚然成了「慶餘年2」裡第一個口碑翻車的。

據悉，王楚然在劇中飾演抱月樓的一個小人物桑文，因為青樓逼良為娼，桑文只好先假裝順從，之後再找范閒幫忙。但王楚然從演技到台詞，皆被網友無情吐槽。

有網友說，王楚然的笑容假到離譜，眼睛雖有笑意，但臉上卻沒表情，定格畫面後，甚至會發現她像一個玩偶，漂亮卻沒有靈魂。「王楚然演技尷尬」一度登上熱搜第一。

與王楚然一樣遭到批評的還有另一位配角「言冰雲」，第一部中，言冰雲由頂流小生肖戰出演，在續集中由吳幸鍵頂替。

有網友指出，吳幸鍵每說一句台詞就要抿一次嘴，讓人非常出戲，還有人直接聯想到楊冪 。此外，吳幸鍵在劇中的造型和第一季肖戰幾乎一模一樣，但兩人臉型不同，反而給人一種怪異的模仿感。讓不少粉絲直呼：還我肖戰。