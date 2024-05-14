吃麵被拍…曾黎戀情曝光 網酸：美女配野獸

曾黎是圈內公認的大美女。(取材自微博)

有著「中戲第一校花」之稱的曾黎，近日被狗仔拍到和男友一起去吃蘭州拉麵，該男子樣貌隨之曝光。有不少網友看了後直呼「這男的好老」、「沒有CP感」、「美女配野獸」，相關話題引起熱議。

據悉，該男子是香港 知名導演王子鳴，曾黎曾和他合作過電視劇「藍色檔案」、「母親心」，王子鳴還曾導過「不二神探」、「溫暖的弦」、「影帝的公主」等。值得一提的是，王子鳴的母親崔寶珠是香港金牌監製、製片人，還曾是「功夫皇帝」李連杰 的幕後推手，在香港演藝圈有一定地位。

從「吃瓜少女張小寒」拍到的視頻可見，曾黎和王子鳴一人一碗麵，並同吃一盤小菜。兩人離開的時候，在路邊掃了一輛電動車 ，王子鳴先試騎了一下，才讓曾黎坐上去，看起來相當貼心，而兩人的互動自然，有「老夫老妻」的味道。

據了解，50歲的王子鳴只比曾黎大2歲，但曾黎保養得當、身材纖瘦，看起來比王子鳴年輕了不少，因此讓不少網友議論紛紛，甚至有人直呼「這男的好老」、「美女都喜歡醜男」，但也有很多網友獻上祝福，「只要姐姐喜歡就好」、「年齡很般配」。