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楊冪演技又挨批 知名編劇：基本功不扎實

娛樂新聞組╱綜合報導
汪海林是圈內有名的「毒舌」編劇。(取材自微博)
汪海林是圈內有名的「毒舌」編劇。(取材自微博)

中國知名女星楊冪的演技一向為人詬病，近日，圈內知名編劇汪海林做客央視影視頻道，再度「毒舌」點評楊冪演技，他直指楊冪在最近作品中的表演簡單直接，基本功不扎實，表演元素單一，流於表面。

汪海林為楊冪近期電影「沒有一頓火鍋解決不了的事」和電視劇「哈爾濱一九四四」，分別打了7分和6分的分數，還說，楊冪相較於以前其實是進步了。但他也直言，楊冪努力的精神7到8分，但努力的效果只有5分。

談到楊冪在新劇「哈爾濱一九四四」中的哭戲，導演張黎曾說，「哭得動人心魄。她的哭，一定哭得不是關雪心裡的事兒，也一定不是我說的那件事。」對此， 汪海林表達了自己的看法。

汪海林說，「說得嚴重點就是說，她不是在演人物，她是在演自己，哭，是楊冪在哭，不是這個角色在哭，這是她要跨越的一個很重要的坎。」

汪海林還說，「有些人說，楊冪演什麼都像她自己，恰恰我覺得表演失敗時，往往是不像她自己，我認為可能楊冪更適合的是，把角色往她身上靠，辨識度太高，她要變成另一個人很難，她應該根據自身的條件，去找到更適合她的表演道路。」

據悉，汪海林不是第一次批評演員演技，去年，孫儷和楊冪帶表演老師進劇組的消息登上熱搜後，汪海林直指這是專業不合格卻企圖上崗賺錢的行為，一度引起了網友熱議，而楊冪和孫儷則成為了這場風波的焦點。

楊冪的演技不只一次遭到質疑。(取材自微博)
楊冪的演技不只一次遭到質疑。(取材自微博)

楊冪 孫儷

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