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陸「國民爸爸」 驚爆痛打懷孕女友又偷吃小26歲女星

娛樂新聞組╱即時報導
演出「家有兒女」成名的大陸男星高亞麟，被女演員魏嘉踢爆在孕期出軌另一名女星。(取材自微博)
演出「家有兒女」成名的大陸男星高亞麟，被女演員魏嘉踢爆在孕期出軌另一名女星。(取材自微博)

因演出《家有兒女》成名的大陸男星高亞麟，有「國民老爸」之稱，8日被女演員魏嘉踢爆他在自己懷孕期間出軌另一名女星，甚至不顧腹中胎兒對她施暴，完美形象一夕崩塌，魏嘉氣憤放話：「家暴的證據和pua的證據我會慢慢放。」

女演員魏嘉8日在微博爆料，指控高亞麟在她懷孕時出軌，並動手家暴，指自己懷孕5個月被掐脖子搧耳光，且交往期間多次遭到暴力對待，第一次是被打到手骨斷裂無法動彈，對方突然性侵得逞。魏嘉更公開高亞麟與小26歲女演員徐梓鈞的曖昧對話，以及高亞麟頻繁轉帳給徐梓鈞的交易紀錄。

魏嘉控訴高亞麟。(取材自微博)
魏嘉控訴高亞麟。(取材自微博)

魏嘉控訴說：「我為了肚子裡孩子沒還手，你打得越狠，我怕你再動手只能去諾金（飯店）躲著。」接著她控訴2021年高亞麟出軌小26歲的女星徐梓鈞，當時孩子已經出生2個月，且公開照片截圖，「他害怕我捅出去把他曝光說我會害死所有人。家暴的證據和pua的證據我會慢慢放。好多人問我這麼做的目的。就是我不是什麼善人，我不傷害別人，但也不會讓傷害我的人好過。」

魏嘉爆料。（取材自微博）
魏嘉爆料。（取材自微博）

高亞麟在大陸娛樂圈形象優質，他在「家有兒女」中的夏東海讓人印象深刻，是3個孩子的父親，不僅脾氣好而且還能夠設身處地站在孩子的角度想問題，恐怕他是不少人童年時的「理想爸爸」，所以有國民爸爸之稱。

2008年高亞麟與相差11歲的女星時瑋結婚，離婚時間未公開，據爆料他出軌家暴的魏嘉是高離婚後相戀，兩人相差20歲左右，育有一子，並未領證結婚。另據魏嘉爆料高亞麟出軌女演員徐梓鈞，比高亞麟小26歲。

家暴 微博

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