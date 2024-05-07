買林俊傑演唱會門票 付完款變潘瑋柏 中國粉絲氣炸

林俊傑6月1日也要開演唱會。(取材自Instagram)

林俊傑6月1日及2日在南昌國際中心體育場開唱，6日晚開賣搶票，有網友在社交平台反映，自己在大麥網購買林俊傑南昌演唱會門票時疑似遭遇「跳票」，付完款後，林俊傑演唱會門票竟然變成了潘瑋柏演唱會門票，如果要退票，售票網要收取50%的手續費。

綜合媒體報導，一位張姓購票者表示：「搶票的時候，頁面顯示都是林俊傑，有票了就趕緊點進去搶，搶完當時還挺高興。」不料搶票付完款後她才發現，林俊傑演唱會變成了潘瑋柏演唱會。

潘瑋柏5月18日在南昌開演唱會。(本報資料照片)

據報導，潘瑋柏的確5月18日將在南昌國際中心體育場開唱，比林俊傑早約半個月，只是這批想買林俊傑門票的粉絲，不知購票完竟會變成買到潘瑋柏門票，張女表示，現在維權群裡有50多位粉絲，大家都是買1180元人民幣的門票，還有人一次下單4張票，群裡的粉絲損失總計近十萬元人民幣。由於退票平臺要收取50%的手續費，大家都不敢申請退票，張女說：「平台說是我自己不小心，如果是一個兩個不小心那就是失誤，但是50幾個朋友難道都是失誤嗎？」大麥客服稱，不存在「跳票」問題，如果有圖片和影片可以向客服反映。張女表示，目前大家正在蒐集證據，準備維權。

其實林俊傑的粉絲在今年1月也發生過類似事件，林俊傑的成都演唱會1月12日開賣時，有多名粉絲指控在大麥售票網搶票成功後，卻發現自己的票變成了林子祥演唱會，而且林子祥的成都演唱會是隔天1月13日就開演，但售票網否認系統出錯、拒絕退票，推測是網友在購買時誤點了，粉絲大罵大麥吃相太難看。