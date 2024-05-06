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再擔綱「新說唱」導師 熱狗、張震嶽想發掘新血

記者林怡秀／綜合報導
張震嶽(左)和熱狗登上「新說唱2024」舞台。（圖／愛奇藝國際版提供）
張震嶽(左)和熱狗登上「新說唱2024」舞台。（圖／愛奇藝國際版提供）

張震嶽、MC HotDog熱狗、范丞丞、謝帝、法老、大張偉、Tablo、楊和蘇KeyNG擔任明星製作人的「新說唱2024」，首播集近日上線。四組明星導師輪番上陣大秀舞台，其中張震嶽、熱狗舞台，反其道而行，唱了一首有生活味、走心收錄在熱狗新專輯歌曲「她的眼光」，張震嶽也為此苦練粵語，熱狗說：「我覺得唱這首歌就是希望大家這一路走來，堅持自己、做你自己。」

張震嶽和熱狗的舞台沒有架起高台，和選手們在同一個水平線上表演，用光打出一道長長的走道，彷彿在兩人身後就是通往冠軍之路。張震嶽和熱狗從2017年至今，多次參與「新說唱」系列節目，張震嶽對於這次再度擔任明星製作人，有感而發表示，「我是覺得可以再去見證，今年會有什麼樣子的新鮮血液，進來這個行業裡面。」

熱狗也說：「其實參與了這麼多屆，看了這麼多年，真的對我來講，輸贏當然很重要，可是已經不是最重要的事情，我更想要去挖掘一些缺少機會的選手，我覺得他們的音樂真的很好、真的很棒，不一定適合比賽，可是他們的音樂，真的是值得被更多人所聽到。」此番話也呼應這次節目主題「掘金」。

而范丞丞和謝帝組成「默契搭擋」，並分享各自做明星製作人的準則，謝帝不希望辜負粉絲期待，只管做好自己！范丞丞在節目上坦言心情雖然開心，但也說：「同時很緊張又很激動。」

彩排的時候范丞丞說：「身歷其境來錄的時候，感覺這邊壓力好大，因為自己也是一直都很喜歡說唱，其實也做了不少歌，在音樂裡還是想展現出一個不同以往的我，然後讓大家看到我在一直努力地去做這件事情，去打破那些質疑。」

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