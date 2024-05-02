陳曉東每周跳舞雕體態 為演唱會不吃白飯

陳曉東大方分享保持狀態秘訣。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東日前在廣州舉辦記者會，宣布2024陳曉東「REFLECTION心有獨鍾30周年」巡迴演唱會開跑，率先公布8個城市的巡迴點，首站將由廣州8月啟動，巡迴北京、上海、重慶、福州、杭州、深圳、成都等共計8個城市，讓各地粉絲興奮不已，台灣場可望下半年登場。

陳曉東近距離與粉絲親切問候、合照、玩聽歌遊戲互動，讓現場粉絲相當開心，也開放粉絲提問，被問到多年如何維持狀態，陳曉東大方分享：「我其實很宅，生活保持簡單，平時會維持一周3次每次3小時的跳舞，這次為了演唱會前要雕磨體態，現在連白飯都不太敢吃，接下來將緊密進入魔鬼訓練階段來鍛鍊體能。」

陳曉東邀來知名作曲人伍仲衡擔任音樂總監，陳曉東說：「一抵達，導演便專程帶我去參觀了3D舞台硬體，設備真的非常棒，我希望能夠利用3D 在舞台上投放出立體層次，也可以和前後視覺牆做很多效果呼應。」

陳曉東表示光是選擇歌單就非常苦惱，希望每場次都有不同的國語、粵語歌曲，但因為歌曲太多，被導演刪減許多，所以會針對不同的巡迴場次調整流程；而演唱會巡迴的季節橫跨夏天至冬天，演唱會服裝也將從夏裝到冬裝，對造型團隊是一大挑戰。