我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

男逼6歲兒高速跑步致死影片曝光 面臨一級謀殺指控

廣東梅大高速路坍塌 司機急攔後車、熱心路人摸黑救受困6人

陳曉東每周跳舞雕體態 為演唱會不吃白飯

記者梅衍儂／綜合報導
陳曉東大方分享保持狀態秘訣。（圖／火爆娛樂提供）
陳曉東大方分享保持狀態秘訣。（圖／火爆娛樂提供）

陳曉東日前在廣州舉辦記者會，宣布2024陳曉東「REFLECTION心有獨鍾30周年」巡迴演唱會開跑，率先公布8個城市的巡迴點，首站將由廣州8月啟動，巡迴北京、上海、重慶、福州、杭州、深圳、成都等共計8個城市，讓各地粉絲興奮不已，台灣場可望下半年登場。

陳曉東近距離與粉絲親切問候、合照、玩聽歌遊戲互動，讓現場粉絲相當開心，也開放粉絲提問，被問到多年如何維持狀態，陳曉東大方分享：「我其實很宅，生活保持簡單，平時會維持一周3次每次3小時的跳舞，這次為了演唱會前要雕磨體態，現在連白飯都不太敢吃，接下來將緊密進入魔鬼訓練階段來鍛鍊體能。」

陳曉東邀來知名作曲人伍仲衡擔任音樂總監，陳曉東說：「一抵達，導演便專程帶我去參觀了3D舞台硬體，設備真的非常棒，我希望能夠利用3D 在舞台上投放出立體層次，也可以和前後視覺牆做很多效果呼應。」

陳曉東表示光是選擇歌單就非常苦惱，希望每場次都有不同的國語、粵語歌曲，但因為歌曲太多，被導演刪減許多，所以會針對不同的巡迴場次調整流程；而演唱會巡迴的季節橫跨夏天至冬天，演唱會服裝也將從夏裝到冬裝，對造型團隊是一大挑戰。

上一則

安海瑟薇戒酒5年 樂喊40歲里程碑

下一則

泰勒絲星國演唱 李國煌：票太難搶詐騙多

延伸閱讀

陸歌手舔男舞者汗水喊「好酸」 網暴動：真噁心

陸歌手舔男舞者汗水喊「好酸」 網暴動：真噁心
五月天香港演唱會舞台道具起火 演出緊急延期

五月天香港演唱會舞台道具起火 演出緊急延期
王心凌、張韶涵昆山演出 只唱8首被嫌少 粉絲喊退票

王心凌、張韶涵昆山演出 只唱8首被嫌少 粉絲喊退票
伍佰北美巡演 喊下班卻加班

伍佰北美巡演 喊下班卻加班

熱門新聞

王鷗在「偽裝者」中飾演汪曼春。(取材自微博)

請表演老師也沒救？ 楊冪演特務 被吐槽遠遠比不上「她」

2024-04-25 07:00
趙雅芝被人傳死訊，工作室趕緊闢謠。圖／摘自微博

69歲「白娘子」趙雅芝驚傳去世？工作室緊急發文

2024-04-25 09:07
布魯克雪德絲（左起）和兩個女兒葛莉兒、蘿雯感情親密。圖／摘自IG

妮可基嫚2愛女首曝光 俏麗不輸前夫阿湯女兒蘇蕊

2024-04-29 12:02
安琪莉娜裘莉（右）據稱利用和薇薇安（左）一起打造音樂劇「小教父」的同時，藉機洗腦她投向自己這一邊。（路透資料照片）

挺爸還是挺媽？布裘子女吵不休 驚傳「內戰」

2024-04-27 10:54
向太叫大家不用扶她，表示可以靠自己走路。（小紅書）

李連杰父女來探病…向太坐輪椅介紹豪宅 逛到累

2024-04-30 07:00
蘇蕊（中）已經滿18歲，是個成年人，任何事可以自己決定。（路透資料照片）

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

2024-04-26 12:19

超人氣

更多 >
華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福

華女辭高盛37萬工作 10年照顧罹癌母親 獲意外幸福
中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡

中國五一長假傳憾事 廣東梅龍高速凌晨路陷 增至36人死亡
61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產

61歲周星馳疑遺囑曝光 傳娛圈兩女繼承部分財產
UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行

UCLA挺巴抗議爆發衝突 雙方持棍棒放爆竹上演全武行
澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥

澳洲牧羊犬撿球故意跑輸黃金獵犬 內情滿滿洋蔥