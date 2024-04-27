北京國際電影節 范偉二度稱帝 「走走停停」獲最佳影片

第14屆北京國際電影節26日在北京舉行。圖為范偉憑藉「朝雲暮雨」獲得最佳男主角獎。 (中新社)

第14屆北京國際電影節「天壇獎」26日晚在北京舉行，范偉以電影「朝雲暮雨」獲得最佳男主角，這也是他第二次獲得天壇獎影帝。龍飛執導、胡歌 主演的「走走停停」獲得最佳影片，印度 電影「失落的嬰兒」獲得最佳導演、最佳女主角與最佳攝影三項大獎。

新京報報導，最佳影片「走走停停」生動地呈現了一個事業情感雙雙失意的青年（胡歌飾）返鄉後，在親友的支持下追尋電影夢的故事，基調輕鬆詼諧，以四兩撥千斤的姿態面對死亡與失敗種種沉重議題。

「走走停停」還將最佳女配角與最佳編劇兩項大獎收入囊中。片中飾演「吳迪母親」的演員岳紅以春風化雨的細膩演技詮釋出一位親切而有力的女性形象，編劇黃佳與導演龍飛自出道以來就共同創作，結成了默契十足的拍攝搭檔。「走走停停」是他們合作的第二部長片，凝結著新生代影人對於社會現狀的洞察與思索。

第14屆北京國際電影節26日在北京舉行。圖為岳紅憑藉「走走停停」獲得最佳女配角獎。（中新社）

在「朝雲暮雨」中飾演「老秦」的范偉摘得本屆北影節「天壇獎」最佳男主角獎，這是他繼2017年「不成問題的問題」後獲得的第二座「天壇獎」獎盃。他在影片中的表現深刻而富有層次，將一個邊緣人物的寬厚、憐憫和孤獨塑造得細緻入微。

完整得獎名單：

最佳影片：「走走停停」

最佳導演：卡蘭特吉帕爾「失落的嬰兒」

最佳編劇：黃佳「走走停停」

最佳男主角：范偉「朝雲暮雨」

最佳女主角：米婭梅爾策「失落的嬰兒」

最佳男配角：亞里維爾曼「直面死亡的男人」

最佳女配角：岳紅「走走停停」

最佳藝術貢獻獎：「黎明的一切」

最佳攝影：伊沙恩高希「失落的嬰兒」

最佳音樂：馬可比斯卡里尼「直面死亡的男人」