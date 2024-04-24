我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

周星馳出山上綜藝 首次打造「喜劇之王」新節目

娛樂新聞組／綜合報導
周星馳將製作「喜劇之王」綜藝節目。(取材自微博)
周星馳將製作「喜劇之王」綜藝節目。(取材自微博)

「星爺」周星馳要上綜藝？這訊息上了微博熱搜。原來是網絡平台愛奇藝舉行「2024愛奇藝世界大會」，會上公布2024至2025多項節目，包括劇集、綜藝、動畫等，其中一個名為「喜劇之王單口季」，就有周星馳為大會拍片宣傳，更標榜是星爺旗下的公司Bingo一起製作。

綜合媒體報導，周星馳23日在Instagram釋出影片。正在辦公室開會的他，突然接到一封寫著「致周星馳先生」的信。星爺接過信件打開，見到「2024愛奇藝世界大會」即嚇一嚇，立即將信封丟下。

在短片的貼文中，星爺更寫下︰「我辦公室向來被視為龍潭虎穴，人人敬而遠之。今日居然有人敢踢門而入，原來是愛奇藝世界大會的邀請函，我嚇到縮了一縮！(上身)」

雖然該綜藝的具體內容暫未公布，但看到星爺的宣傳影片和貼文，有網民留言讚星爺「連背脊都有戲」、「有周星馳三個字已經叫人期待」，對星爺首次參與綜藝節目製作表示期待。

據「紅星新聞」報導，該綜藝將有楊笠、周奇墨等多位脫口秀大咖加盟。此外，在此次公布的劇集名單中，還有改編自周星馳「喜劇之王」、「食神」的網路視頻。

周星馳釋出的短片是在宣傳「喜劇之王單口季」的綜藝節目。(取材自微博)
周星馳釋出的短片是在宣傳「喜劇之王單口季」的綜藝節目。(取材自微博)

周星馳 微博

上一則

56歲張敏暴瘦雙頰凹陷 港媒稱「近照是個男人」

下一則

黃子佼牽連3女人 爆給孟耿如1億求3年不離婚

延伸閱讀

踢門闖會議要人 周星馳宣布新計畫：我嚇到縮了一縮

踢門闖會議要人 周星馳宣布新計畫：我嚇到縮了一縮
56歲的張敏被指傲人身材全不見 真相令人傻眼

56歲的張敏被指傲人身材全不見 真相令人傻眼
旅美台女遭詐逾6萬跨海提告 警引周星馳電影台詞逮2嫌

旅美台女遭詐逾6萬跨海提告 警引周星馳電影台詞逮2嫌
美人魚2雪藏6年要上映了 男主角換成他粉絲憂砸星爺招牌

美人魚2雪藏6年要上映了 男主角換成他粉絲憂砸星爺招牌

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
陳曉。(取材自微博)

陳妍希老公剃光頭「顏值飆升」 網驚：陳曉史上最帥光頭

2024-04-15 23:45
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？