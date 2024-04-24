周星馳出山上綜藝 首次打造「喜劇之王」新節目

周星馳將製作「喜劇之王」綜藝節目。(取材自微博)

「星爺」周星馳 要上綜藝？這訊息上了微博 熱搜。原來是網絡平台愛奇藝舉行「2024愛奇藝世界大會」，會上公布2024至2025多項節目，包括劇集、綜藝、動畫等，其中一個名為「喜劇之王單口季」，就有周星馳為大會拍片宣傳，更標榜是星爺旗下的公司Bingo一起製作。

綜合媒體報導，周星馳23日在Instagram釋出影片。正在辦公室開會的他，突然接到一封寫著「致周星馳先生」的信。星爺接過信件打開，見到「2024愛奇藝世界大會」即嚇一嚇，立即將信封丟下。

在短片的貼文中，星爺更寫下︰「我辦公室向來被視為龍潭虎穴，人人敬而遠之。今日居然有人敢踢門而入，原來是愛奇藝世界大會的邀請函，我嚇到縮了一縮！(上身)」

雖然該綜藝的具體內容暫未公布，但看到星爺的宣傳影片和貼文，有網民留言讚星爺「連背脊都有戲」、「有周星馳三個字已經叫人期待」，對星爺首次參與綜藝節目製作表示期待。