豔星葉子楣昔堅守「三點不露」今被爆驚人上圍是假的

葉子楣（右）日前出席曾志偉主辦的慈善晚宴，身材依舊相當好。(取材自微博)

現年58歲的前三級片艷星葉子楣，8、90年代初憑驕人身材及性感演出，拍攝多部高票房三級片，因而被封為「香港 波神始祖」，後來選擇愛情引退，但作品仍被廣傳。雖然近年大多在藝人聚會見到葉子楣，但每次出現，她的傲人身材都引起討論，近期「「三級片天王」曹查理卻爆料「波霸是假的」，然則葉子楣19歲平胸照還因此流出。

「三級片皇帝」曹查理受訪時都曾爆料「她只是賣弄身材，但是不能脫，因為她的胸部是假的。」再加上今年3月葉子楣證實計畫復出影視圈，讓不少網友突然回憶起她往日作品，竟找到她19歲剛出道時跑龍套的劇照，當時仍是平胸。

葉子楣先憑喜劇動作片「神勇飛虎霸王花」受到大家關注，而首部三級片是1990年票房破千萬的「聊齋艷譚」，她透露是香港導演麥當雄讓她走上豔星之路，「他說只需性感，但不用露（點），會拍得我好漂亮。當時不可不拍，因為簽了嘉禾，那就嘗試，但後期越拍越不開心，因為很多動作、表情尺度自己不太喜歡。」