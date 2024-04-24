我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

逛Costco如尋寶 6個小秘密藏驚喜

預知死亡、和空氣握手 護士分享安寧病人臨終前六大現象

豔星葉子楣昔堅守「三點不露」今被爆驚人上圍是假的

記者陳建嘉／綜合報導
葉子楣（右）日前出席曾志偉主辦的慈善晚宴，身材依舊相當好。(取材自微博)
葉子楣（右）日前出席曾志偉主辦的慈善晚宴，身材依舊相當好。(取材自微博)

現年58歲的前三級片艷星葉子楣，8、90年代初憑驕人身材及性感演出，拍攝多部高票房三級片，因而被封為「香港波神始祖」，後來選擇愛情引退，但作品仍被廣傳。雖然近年大多在藝人聚會見到葉子楣，但每次出現，她的傲人身材都引起討論，近期「「三級片天王」曹查理卻爆料「波霸是假的」，然則葉子楣19歲平胸照還因此流出。

「三級片皇帝」曹查理受訪時都曾爆料「她只是賣弄身材，但是不能脫，因為她的胸部是假的。」再加上今年3月葉子楣證實計畫復出影視圈，讓不少網友突然回憶起她往日作品，竟找到她19歲剛出道時跑龍套的劇照，當時仍是平胸。

葉子楣先憑喜劇動作片「神勇飛虎霸王花」受到大家關注，而首部三級片是1990年票房破千萬的「聊齋艷譚」，她透露是香港導演麥當雄讓她走上豔星之路，「他說只需性感，但不用露（點），會拍得我好漂亮。當時不可不拍，因為簽了嘉禾，那就嘗試，但後期越拍越不開心，因為很多動作、表情尺度自己不太喜歡。」

至於之後再拍「玉蒲團」和其他三級片，她緊守「三點不露」，即便片商出高價，她仍不為所動，「那是我的底線和堅持，因為我認為一露就沒有神秘感。」而對於一直被質疑好身材是假的，她從來沒有生氣，直說：「聽習慣了，無所謂，不可能全世界都喜歡你，生氣只會自己辛苦。」

葉子楣19歲平胸照被挖出。(取材自微博)
葉子楣19歲平胸照被挖出。(取材自微博)
「三級片天王」曹查理曾在受訪時爆料，稱葉子楣胸部是假的。(取材自微博)
「三級片天王」曹查理曾在受訪時爆料，稱葉子楣胸部是假的。(取材自微博)

香港

上一則

涉性騷被訴 宥勝沉寂10個月想復出

下一則

56歲張敏暴瘦雙頰凹陷 港媒稱「近照是個男人」

延伸閱讀

葉子楣驚人上圍被爆料「是假的」 19歲平胸照流出

葉子楣驚人上圍被爆料「是假的」 19歲平胸照流出
周末票房冠軍 「內戰」兩周賣4490萬元

周末票房冠軍 「內戰」兩周賣4490萬元
「帝國浩劫：美國內戰」保住北美票房冠軍 恐怖片「噬血芭蕾」第2名

「帝國浩劫：美國內戰」保住北美票房冠軍 恐怖片「噬血芭蕾」第2名
「帝國浩劫：美國內戰」擠下「哥吉拉與金剛」 稱霸北美周末票房

「帝國浩劫：美國內戰」擠下「哥吉拉與金剛」 稱霸北美周末票房

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
陳曉。(取材自微博)

陳妍希老公剃光頭「顏值飆升」 網驚：陳曉史上最帥光頭

2024-04-15 23:45
提摩西夏勒梅（右）與凱莉詹納目前公開交往中。（路透資料照片）

「甜茶」女友愛花大錢買高檔享受 恐怕就要破產？

2024-04-21 10:25

超人氣

更多 >
全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌

全美最佳高中冠軍異軍突起 昔日第1北維TJ高中排名慘跌
旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店

旅行指南Fodor評鑑 這5家是美國最棒的快餐店
做這4件事 害你的房子貶值

做這4件事 害你的房子貶值
千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞

千鈞一髮 5部飛機差點在紐約甘迺迪機場相撞
梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？

梅根、哈利在皇室內的間諜被抓到 王后卡蜜拉氣瘋？