李現扮遺體整容師 與周雨彤互相治癒譜春日浪漫

「春色寄情人」由李現(圖)、周雨彤主演，兩人人氣都非常高。(取材自微博)

由李現、周雨彤主演的電視劇「春色寄情人」近日在中國開播，該劇描述遺體整容師與殘疾女的愛情故事，李現、周雨彤將抒寫一首「春日情詩」。

新快報報導，電視劇「春色寄情人」是根據熱門小說「情人」改編，小眾的人物設定聚焦的卻是當下年輕人的婚戀觀，以及在小鎮與城市、理想與現實之間的抉擇問題。劇集以陳麥冬和莊嚴相互治癒彼此不完美的情感發展為主線，以「情癒」的核心訴說「生死」議題。

本劇導演程亮以極具生活質感的視聽語言和略帶詼諧的拍攝手法，與擔任編劇和總製片人的翦以玟等一眾主創，用溫暖的表達消解議題的沉重屬性。呈現出劇集對「死亡」的獨特理解和對生命的溫柔注視：人生難免經歷離別，「終點」的存在才讓「過程」更有生命力，也更值得珍惜。

劇中，李現飾演陳麥冬，身為遺體整容師的他，正如你我一樣，日常飽受催婚的困擾。周雨彤飾演莊嚴，身為金牌醫療器械銷售的她，因為學生時期的一件事，讓她學會了「拐杖也可以是武器」，堅強樂觀的她不只工作拚命，對待感情更是直球出擊。

兩個性格迥異的人會如何譜寫他們的春日浪漫，令人期待。