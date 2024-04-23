我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

時薪法生效前 加州速食店商品漲7% 全美最高

NBA／最多落後湖人20分 金塊穆雷跳投絕殺完成大逆轉

李現扮遺體整容師 與周雨彤互相治癒譜春日浪漫

娛樂新聞組／綜合報導
「春色寄情人」由李現(圖)、周雨彤主演，兩人人氣都非常高。(取材自微博)
「春色寄情人」由李現(圖)、周雨彤主演，兩人人氣都非常高。(取材自微博)

由李現、周雨彤主演的電視劇「春色寄情人」近日在中國開播，該劇描述遺體整容師與殘疾女的愛情故事，李現、周雨彤將抒寫一首「春日情詩」。

新快報報導，電視劇「春色寄情人」是根據熱門小說「情人」改編，小眾的人物設定聚焦的卻是當下年輕人的婚戀觀，以及在小鎮與城市、理想與現實之間的抉擇問題。劇集以陳麥冬和莊嚴相互治癒彼此不完美的情感發展為主線，以「情癒」的核心訴說「生死」議題。

本劇導演程亮以極具生活質感的視聽語言和略帶詼諧的拍攝手法，與擔任編劇和總製片人的翦以玟等一眾主創，用溫暖的表達消解議題的沉重屬性。呈現出劇集對「死亡」的獨特理解和對生命的溫柔注視：人生難免經歷離別，「終點」的存在才讓「過程」更有生命力，也更值得珍惜。

劇中，李現飾演陳麥冬，身為遺體整容師的他，正如你我一樣，日常飽受催婚的困擾。周雨彤飾演莊嚴，身為金牌醫療器械銷售的她，因為學生時期的一件事，讓她學會了「拐杖也可以是武器」，堅強樂觀的她不只工作拚命，對待感情更是直球出擊。

兩個性格迥異的人會如何譜寫他們的春日浪漫，令人期待。

在此番釋出的開播海報中，整體的暖色調給人一種舒適治癒感，畫面中身著暖白色外套的陳麥冬嘴角含笑，那愛意流淌的眼眸中，氤氳著只屬於莊嚴的獨家浪漫。而與他對視的莊重連眼角都帶著微笑，似乎一下就把何為「春風十里不如你」給具象化了。兩人雙手重疊將花束捧在手心，碰觸之間情意流淌，極具氛圍感的「情竇」時刻定格於此。

周雨彤飾演莊嚴，與李現抒寫一首「春日情詩」。(取材自微博)
周雨彤飾演莊嚴，與李現抒寫一首「春日情詩」。(取材自微博)

上一則

疫後演唱會大爆發 徐懷鈺空降上海

下一則

挺黃子佼被罵 郎祖筠無奈回應

延伸閱讀

170公分42公斤…郭碧婷被嫌胖「要打瘦臉針」

170公分42公斤…郭碧婷被嫌胖「要打瘦臉針」
才嗆祝緒丹「來不了的人去死」 于正改口稱是聯手炒作

才嗆祝緒丹「來不了的人去死」 于正改口稱是聯手炒作
毛澤東留下臨終囑咐？ 前祕書張玉鳳駁斥

毛澤東留下臨終囑咐？ 前祕書張玉鳳駁斥
才嗆「來不了的人去死」… 于正稱辭演事件是「聯合祝緒丹炒作」

才嗆「來不了的人去死」… 于正稱辭演事件是「聯合祝緒丹炒作」

熱門新聞

安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
陳曉。(取材自微博)

陳妍希老公剃光頭「顏值飆升」 網驚：陳曉史上最帥光頭

2024-04-15 23:45
「哥吉拉 -1.0」至今在日本以外的亞洲各國都未上映。圖／摘自IMDb

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

2024-04-21 11:11

超人氣

更多 >
財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方
刷牙後這個小動作 更能保護牙齒

刷牙後這個小動作 更能保護牙齒
雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？

雷蒙多：我們晶片比中國先進 主播：「我們」是指台灣？
田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾

田徑女神「帶妝比賽」惹議 吳豔妮：因為尊重觀眾
汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用

汽車保險大漲 小心恐藏3種不必要費用