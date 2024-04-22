我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

矽谷灣區租金貴、開銷高 但生活品質加州最好

神秘中國超級富豪 斥資1.1億 連買南加兩豪宅

許美靜演唱會猛聊天只唱半小時 粉絲怒喊退票

娛樂新聞組／綜合報導
許美靜在南京舉辦「夢見」音樂見面會，引來爭議。(取材自微博)
許美靜在南京舉辦「夢見」音樂見面會，引來爭議。(取材自微博)

以「城裡的月光」、「都是夜歸人」等歌曲走紅於90年代的女歌手許美靜，自從2000年發行最後一張專輯後，便從歌壇神隱，只有偶爾參加演唱會。近日她在南京開演唱會，卻因為從頭到尾只唱了不到半小時，卻花了一個多小時聊天，遭現場觀眾齊喊退票。

當天，買票的都是一些老歌迷，本想著可以大飽耳福，結果許美靜從頭到尾只唱了幾首歌，其他都是請一些不知名嘉賓和樂隊演唱，包括「蔓延」、「遺憾」、「城裡的月光」等經典歌曲，全都是由樂團和伴唱包辦。兩個多小時的演唱會，她和觀眾互動聊天的時間長達一個多小時，讓不少人氣炸了。

多家媒體報導，文旅局接到不少投訴電話，表示正在了解當中。而許美靜的經紀人目前暫時未回覆消息。

有網友分享看演唱會經驗，表示，「張學友『60+』演唱會，兩個半小時，互動時間總共約20分鐘左右，部分歌曲又唱又跳，另外，每場必做一個『一字馬』」、「張信哲唱了兩個半小時，互動不到10分鐘」，還有人說，天后王菲更酷，開演唱會全程只說了三聲謝謝。

有人猜想，許美靜是不是想學伍佰，指揮粉絲唱歌，因為有些粉絲來演唱會，就是想唱給明星聽的。

但也有網友解釋，許美靜的這場演唱會名為「夢見」音樂見面會，並不是所謂的演唱會，所以和現場觀眾的互動才會那麼多。

許美靜以「城裡的月光」走紅，但在事業如日中天時，因罹患思覺失調症而逐漸淡出演藝圈，一度傳出大鬧飯店、流落街頭，後來消息漸無，外界只知她低調養病，2021年她入院調養，去年接受本報系聯合報獨家專訪表示已出院，有在按時吃藥，但因為藥物副作用，她的記憶力不復以往，很多事情都很模糊。

王菲

上一則

泰勒絲新歌諷前男友？喬歐文粉絲反嗆她：操弄人心的怪胎

延伸閱讀

梁靜茹大馬開唱 淚吐當年出道「替父親圓星夢」

梁靜茹大馬開唱 淚吐當年出道「替父親圓星夢」
泰勒絲、碧昂絲去年大賺後 今年演唱會市場恐略遜

泰勒絲、碧昂絲去年大賺後 今年演唱會市場恐略遜
唱半個小時、聊天1小時… 許美靜演唱會惹怒觀眾 集體喊退票

唱半個小時、聊天1小時… 許美靜演唱會惹怒觀眾 集體喊退票
看周杰倫演唱會 大媽坐VIP席「熟睡半場」畫面流出瘋傳

看周杰倫演唱會 大媽坐VIP席「熟睡半場」畫面流出瘋傳

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
辛芷蕾因為演出王家衛執導的電視劇「繁花」暴紅。(取材自微博)

「繁花」辛芷蕾被爆和男友領證 工作人員否認

2024-04-16 22:08
具俊曄喜歡騎腳踏車鍛鍊。圖／寬宏藝術提供

才和大S電梯抱抱放閃 具俊曄喜訊曝光：來就知道

2024-04-17 09:16
安琪莉娜裘莉（中）的養子女們都被她成功說服與昔日養父為敵，但親生長女喜蘿（右二）偏偏不這樣。（路透資料照片）

布裘親生長女下個月就成年 18歲生日禮物竟只要這個

2024-04-20 04:00
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27

超人氣

更多 >
中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外

中國大使謝鋒哈佛演講遇抗議 台灣女生被拖出場外
中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案

中國富豪砸近39萬美元 帶家眷「潤」德國 至少350人涉案
最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？

最獲好評、得奧斯卡的「哥吉拉」 台灣還是看不到？
一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行

一個時代的結束 摩根大通關閉華爾街分行
亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年

亞裔婦產科醫 被控性侵家庭成員幼女長達6年