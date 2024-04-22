許美靜演唱會猛聊天只唱半小時 粉絲怒喊退票

許美靜在南京舉辦「夢見」音樂見面會，引來爭議。(取材自微博)

以「城裡的月光」、「都是夜歸人」等歌曲走紅於90年代的女歌手許美靜，自從2000年發行最後一張專輯後，便從歌壇神隱，只有偶爾參加演唱會。近日她在南京開演唱會，卻因為從頭到尾只唱了不到半小時，卻花了一個多小時聊天，遭現場觀眾齊喊退票。

當天，買票的都是一些老歌迷，本想著可以大飽耳福，結果許美靜從頭到尾只唱了幾首歌，其他都是請一些不知名嘉賓和樂隊演唱，包括「蔓延」、「遺憾」、「城裡的月光」等經典歌曲，全都是由樂團和伴唱包辦。兩個多小時的演唱會，她和觀眾互動聊天的時間長達一個多小時，讓不少人氣炸了。

多家媒體報導，文旅局接到不少投訴電話，表示正在了解當中。而許美靜的經紀人目前暫時未回覆消息。

有網友分享看演唱會經驗，表示，「張學友『60+』演唱會，兩個半小時，互動時間總共約20分鐘左右，部分歌曲又唱又跳，另外，每場必做一個『一字馬』」、「張信哲唱了兩個半小時，互動不到10分鐘」，還有人說，天后王菲 更酷，開演唱會全程只說了三聲謝謝。

有人猜想，許美靜是不是想學伍佰，指揮粉絲唱歌，因為有些粉絲來演唱會，就是想唱給明星聽的。

但也有網友解釋，許美靜的這場演唱會名為「夢見」音樂見面會，並不是所謂的演唱會，所以和現場觀眾的互動才會那麼多。

許美靜以「城裡的月光」走紅，但在事業如日中天時，因罹患思覺失調症而逐漸淡出演藝圈，一度傳出大鬧飯店、流落街頭，後來消息漸無，外界只知她低調養病，2021年她入院調養，去年接受本報系聯合報獨家專訪表示已出院，有在按時吃藥，但因為藥物副作用，她的記憶力不復以往，很多事情都很模糊。