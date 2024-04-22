170公分42公斤…郭碧婷被嫌胖「要打瘦臉針」

郭碧婷自爆曾被嫌臉大要打瘦臉針。圖為她參加「浪姐5」的官宣照。(取材自微博)

郭碧婷參加「乘風2024」（浪姐5）完成初舞台的表演後，成為八位隊長之一，準備帶領她的隊員迎接第一次公演的挑戰，在節目上則驚曝演藝圈內幕，讓網友驚呆。

噓！星聞報導，郭碧婷與靳夢佳在宿舍聊天時，靳夢佳直言自己大學時就是看了電影「小時代」，郭碧婷在片中的黑色長直髮造型很美，所以也跟著開始留了黑色長直髮至今，不過郭碧婷坦言自己有很多死角要避，像是露出下顎線會被嫌臉大，身高170公分的她，曾經在拍一個電視劇時，被導演痛罵「怎麼戲拍一半變胖了，你有沒有點素養」。

其實，當時她的體重只有42公斤，而且都一直維持著沒有變，因此只能猜測應該是臉的問題。接著更曝還被規定要去做醫美打瘦臉針，但她覺得自己的下顎都是骨頭。靳夢佳則覺得每個人對於美的定義不同，沒有一定的標準，只要自己感到舒服就可以。

郭碧婷參加「浪姐5」的官宣照近期曝光後，被網友指「霸氣裝扮撞臉婆婆向太」。

照片中可見，郭碧婷罕見穿著一身黑，霸氣十足，她將長髮梳成俐落髮髻，並搭配顯眼的珠寶首飾，風格與以往大不同。網友看了紛紛表示，「貴氣模樣宛如是年輕版的向太」、「她們兩個是真的親母女吧」。