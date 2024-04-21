被名DJ拒同台 黃子韜開直播怒懟：出道13年沒見過這種人

黃子韜爆出遭小馬丁拒絕同台事件。(取材自微博)

大陸知名藝人黃子韜原定20日和外國知名DJ「小馬丁」(Martin Garrix)同台演出，但在演出前一天彩排時，小馬丁卻未到場，稱將於隔天直接演出。沒想到開場當天，小馬丁又說不跟黃子韜同台，要自己表演，曲目還包含了黃子韜要表演的歌。黃子韜氣到開直播「發洩」，該事件也一舉登上熱搜。

黃子韜在舞台現場談到被小馬丁拒絕同台演出一事，「很遺憾，今天這首歌本來是兩個人一起合作，突發狀況後，彩排不來也沒關係，我自己來彩排，我尊重台下每一位觀眾，我站在這個地方即使尷尬我也認了，謝謝你們，說實話他是誰跟我一點關係沒有，因為我本身就不認識。」

黃子韜還開直播中告訴粉絲，他不是生氣，他是要發洩，「我30歲，出道13年，沒見過這種事情，我人生工作到現在為止，我沒有遇到過這麼不尊重我的人，就是不尊重對方工作的這種人。」

對此，網友紛紛吐槽，「不管是誰，在台上至少應該要被尊重吧」、「沒有契約精神，建議封鎖他」、「主辦方責無旁貸」、「心疼黃子韜」。也有不少網友好奇，小馬丁是誰？名氣真的有這麼大嗎？

據悉，小馬丁是一位DJ兼音樂製作人，2016年開始獲選為「DJ雜誌」世界百大DJ第一名，並接連三年蟬聯冠軍。他在2013年以「Animals」紅遍全球，而且迅速成為Beatport史上最年輕的排行榜第一名。