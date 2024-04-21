高圓圓大讚：胡歌有幽默感 早該演喜劇

「走走停停」是胡歌和高圓圓第一次正式搭檔。(取材自微博)

北京國際影展主競賽單元天壇獎入圍 影片「走走停停」近日首映，導演龍飛，編劇黃佳，主演胡歌 、高圓圓 等人出席映後見面會和觀眾交流。高圓圓在現場大讚胡歌有幽默感，早就應該演喜劇。

據悉，這是胡歌和高圓圓第一次正式搭檔演對手戲。談到兩人的合作，胡歌說，自己是比較慢熱的，跟第一次合作的演員對戲都會很緊張。

他提到，第一場戲是拍他和高圓圓在路邊吃麵，那個麵其實沒那麼辣，但他吃了一頭汗，看起來油光滿面，其實就是因為緊張。胡歌覺得，這次合作很特別，在原有的劇本基礎上，有很多即興創作以及真實體驗的機會。

高圓圓則說，她和胡歌雖然同在一個圈子，但一直沒有過多交集機會，不過從身邊朋友聽到關於胡歌的評價，永遠都是非常正向的。高圓圓於是好奇問，「胡歌到底是個什麼樣的人？」

直到這次的合作，她深刻感覺到胡歌真的是個很好的人，而且很有幽默感，「不知道他有這樣的一面，就像游本昌老師說的『胡歌應該演喜劇』」，高圓圓覺得胡歌早該做這件事了。

「走走停停」講述工作、感情雙失意的青年編劇吳迪回到家鄉後跟家人相處，變成紀錄片主角，以及自己當導演拍電影的故事。胡歌飾演吳迪，高圓圓則演吳迪的高中同學，身為電視台記者的她，將吳迪變成了紀錄片的對象。