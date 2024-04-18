李亞鵬妻直播曬全家福 喊繼女「嫣妹」稱是好姐妹

海哈金喜直播中曬出全家福。(影片截圖)

天后王菲 前夫李亞鵬的現任嬌妻海哈金喜，近日直播罕見談及與繼女李嫣 的關係，海哈金喜喊她「嫣妹」，還說兩人處成「好姐妹」，引發熱議。

直播中，海哈金喜稱李嫣今年5月就要滿18歲了，有自己的主見，這個階段不太願意被提及和關注，自己和李亞鵬也會給予李嫣足夠的空間和尊重。至於兩人的關係，海哈金喜也讓大家別擔心，稱兩人是「好姐妹」，並替李嫣感謝這麼多關心她的人。

除此之外，海哈金喜還曬出她跟李亞鵬、兩個女兒的全家福合照，證實一家關係好。

在談及李亞鵬的債務問題時，海哈金喜沒有迴避，有網友好奇李亞鵬的債還完了嗎？海哈金喜直接回應「還沒呢」、「這不正直播掙錢還債嘛，現在春茶上市，所以他得上山下鄉，給大家找好的茶葉，有需要的朋友可以去直播間支持一下他」。

她接著說：「其實我們倆一直都非常坦誠地面對這個債務問題，我也願意跟他一起分擔生活上的壓力和責任，感謝大家對我們一家的關心和支持」。

最後，海哈金喜表示目前沒有二胎計畫，生不生二胎全部隨緣。