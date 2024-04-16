Angelababy曝7歲兒「全家只怕我」：我凶的時候挺凶

Angelababy透露兒子「小海綿」只怕她。(取材自微博)

因為觀看瘋馬秀遭到軟封殺的Angelababy ，最近開始解禁 ，頻頻現身時尚活動，日前更參加香港 電影金像獎頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓。Angelababy在紅毯上還大方分享教育觀，透露自己嚴格起來非常凶，而且兒子「小海綿」只怕她。

Angelababy表示，兒子在上海讀書，最近因為工作比較不忙，所以會花時間盯兒子的功課。Baby還說，兒子雖有補習班老師教導，但兒子不怕老師，比較怕她，她說，「我有凶的時候，也有溫柔的時候」，被記者問是不是虎媽時，她解釋自己對小孩很好，但是要求高，這兩者可以取得平衡。

Baby還說，為了兒子長大之後能有規矩、成績好，凶一點也值得。對此，網友紛紛表示，「教自己的小孩很正常，感覺她會是超溫柔的媽媽」，但也有人質疑她想以「好媽媽人設復出」。

最後，被問到是否已擺脫封殺風波，Baby則不做回應，快步離開現場。

對於Baby此次在香港金像獎露臉，不少網友解讀為「正式復出」訊號，但還是有細心網友揪出兩個關鍵，指出「在中國被擋，只好轉向香港發展？」、「前段時間出現上海時裝周，官方都沒曬她的畫面」，因此紛紛猜測她「終究難以重回巔峰」。