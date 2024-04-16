我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

內州女教師和17歲學生車內發生性行為 丈夫被爆是國防部高層

中國經濟收縮「窮人買不起 中產不敢買」 社會消費恐下沉

Angelababy曝7歲兒「全家只怕我」：我凶的時候挺凶

娛樂新聞組／綜合報導
Angelababy透露兒子「小海綿」只怕她。(取材自微博)
Angelababy透露兒子「小海綿」只怕她。(取材自微博)

因為觀看瘋馬秀遭到軟封殺的Angelababy，最近開始解禁，頻頻現身時尚活動，日前更參加香港電影金像獎頒獎典禮，擔任頒獎嘉賓。Angelababy在紅毯上還大方分享教育觀，透露自己嚴格起來非常凶，而且兒子「小海綿」只怕她。

Angelababy表示，兒子在上海讀書，最近因為工作比較不忙，所以會花時間盯兒子的功課。Baby還說，兒子雖有補習班老師教導，但兒子不怕老師，比較怕她，她說，「我有凶的時候，也有溫柔的時候」，被記者問是不是虎媽時，她解釋自己對小孩很好，但是要求高，這兩者可以取得平衡。

Baby還說，為了兒子長大之後能有規矩、成績好，凶一點也值得。對此，網友紛紛表示，「教自己的小孩很正常，感覺她會是超溫柔的媽媽」，但也有人質疑她想以「好媽媽人設復出」。

最後，被問到是否已擺脫封殺風波，Baby則不做回應，快步離開現場。

對於Baby此次在香港金像獎露臉，不少網友解讀為「正式復出」訊號，但還是有細心網友揪出兩個關鍵，指出「在中國被擋，只好轉向香港發展？」、「前段時間出現上海時裝周，官方都沒曬她的畫面」，因此紛紛猜測她「終究難以重回巔峰」。

香港 Angelababy 解禁

上一則

辛芷蕾被勸「遠離渣男」 爆已與長跑6年翟天臨領證

下一則

阿湯哥麻煩大了？ 俄前女友伺機爆猛料

延伸閱讀

Baby復出當頒獎人 網：她有資格嗎？

Baby復出當頒獎人 網：她有資格嗎？
香港金像獎／「周處除三害」得獎 Angelababy解封頒發

香港金像獎／「周處除三害」得獎 Angelababy解封頒發
Angelababy真的慘了 主持「奔跑吧」11年慘被踢出

Angelababy真的慘了 主持「奔跑吧」11年慘被踢出
瘋馬秀風波解封後 Angelababy錄公益視頻 被批洗白、口碑塌

瘋馬秀風波解封後 Angelababy錄公益視頻 被批洗白、口碑塌

熱門新聞

秦老闆多年來致力改變當鋪在民眾心中的形象。(記者葉君遠／攝影)

當鋪老闆秦嗣林曾幫5百位藝人鑑寶 只有她的東西富比國寶

2024-04-12 21:45
薇薇安小時候曾在「黑魔女：沉睡魔咒」扮演睡美人的童年。（摘自IMDb）

布裘小女兒長大了 現在的模樣令各方驚豔

2024-04-12 10:32
席尼墨菲勇奪奧斯卡影帝，激出不少男星對他的心結。（歐新社資料照片）

奧斯卡激出心結？李奧納多、美國隊長傳把新影帝當空氣

2024-04-13 13:27
「臨江仙」女主角是白鹿。（取材自微博）

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

2024-04-10 07:30
「漂流出口」主唱Putad Pihay歷經驚魂記。圖／摘自臉書

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

2024-04-10 10:28
許聖梅(左)和葛斯齊在直播節目上大聊八卦。圖／摘自YT

葛斯齊爆某男星比黃子佼還糟糕 許聖梅提供3大線索

2024-04-14 13:18

超人氣

更多 >
花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你

花生醬需放冰箱？讓大廠告訴你
4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們

4生肖愈過愈富 屬龍最會錢滾錢、長官最愛他們
他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖

他逛台灣市場買到「神仙水果」 口感Q甜卻低糖
這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光

這血型最怕被問這題 4血型「容易緊張」情境曝光
超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家

超火炸雞品牌終於要進駐加州了 洛杉磯先開30家