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偷刪「讓他滾了」微博… 孫怡被爆復合滕光正 網：滾回來了

娛樂新聞組／即時報導
孫怡被發現偷偷將「讓他滾了」這則微博刪了。(取材自微博)
孫怡被發現偷偷將「讓他滾了」這則微博刪了。(取材自微博)

大陸女星孫怡2022年與男演員董子健離婚後，於去年爆出戀上小七歲的滕光正，但滕光正不久前遭前女友踢爆腳踏兩條船，孫怡火速發文「讓他滾了」，但近日，孫怡被發現將「讓他滾了」這則微博刪了，且兩人IP位址都在天津，被疑「復合了」，還有網友猜測，他們又去聽演唱會了。

已經將近一個月沒有公開露面的孫怡，近日突然空降熱搜，但她並不是因為有新作品，而是被網友發現之前霸氣喊話「讓他滾了」的那則分手微博，竟然被偷偷刪除了，而且她的IP地與滕光正再度重合。這是孫怡繼上次澄清自己單身被打臉後，再一次被質疑並未分手。

孫怡與滕光正是透過真人戀愛綜藝「怦然心動20歲」相識，當時，孫怡是觀察嘉賓，而滕光正則和其中一位女嘉賓「沛沛」牽手成功。不料，孫怡與滕光正去年被目擊一起看周杰倫演唱會，不久前，兩人還被拍到一起逛羅浮宮、去冰島旅遊，各種戀愛證據不斷被爆。

有網友指出，天津這幾天正好有林俊傑、王心凌的演唱會，不少人調侃孫怡與滕光正是不是又一起去看演唱會了。還有網友調侃，「地球是圓的，滕光正又滾回來了」。

滕光正被爆和孫怡復合了。(取材自微博)
滕光正被爆和孫怡復合了。(取材自微博)

微博 冰島 周杰倫

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