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現實版「偷偷藏不住」？ 黃子韜、徐藝洋甜吃一個麵包被拍

娛樂新聞組／即時報導
徐藝洋是黃子韜旗下的藝人。(取材自微博)
徐藝洋是黃子韜旗下的藝人。(取材自微博)

大陸男星黃子韜憑藉韓團EXO及分隊EXO-M在中韓兩地出道，累積高知名度。近年，他經營娛樂公司「龍韜娛樂」，不料，卻頻頻被爆出與旗下女藝人徐藝洋熱戀。近日，兩人一起上綜藝，再被拍到同吃一個麵包、甜蜜挽手，被網友笑是現實版「偷偷藏不住」。

近日，黃子韜與徐藝洋錄製綜藝的新路透曝光，畫面中，徐藝洋先是吃了一口麵包，之後遞給黃子韜，黃子韜則自然地咬下，從兩人不嫌棄對方的口水的情況下可看出，關係十分親密。

此外，還有網友偶遇黃子韜和徐藝洋親密挽手，兩人一路說說笑笑，甜蜜互動就像戀人一樣。

其實，黃子韜和徐藝洋的緋聞傳了很久，不只一次被拍到親密互動，還有網友爆料在南韓夜店內，偶遇黃子韜帶徐藝洋前來玩樂，還在店內大螢幕上秀出「Love u Yi YANG」等字樣，疑似告白放閃。

針對戀情傳聞，黃子韜卻從未承認，曾在直播中回應，「我辛辛苦苦捧出來的人，結果說是我女朋友，都是我的妹妹，我公司的藝人都是我的家人。」

不過他的說法，網友一點也不買帳，還吐槽「敢愛不敢認」、「除非被拍到親吻才會認吧」。

徐藝洋曾參加選秀節目「創造營2020」，最後只拿到第8名，無緣進入7人出道組。近年，她大多參加一些綜藝或在電視劇中擔任配角，人氣並不高。

黃子韜曾公開否認戀情。(取材自微博)
黃子韜曾公開否認戀情。(取材自微博)
黃子韜與徐藝洋被拍到親密同吃一個麵包。(取材自微博)
黃子韜與徐藝洋被拍到親密同吃一個麵包。(取材自微博)

緋聞 南韓

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