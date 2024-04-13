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楊冪從小夢想當畫家 父母不允許

娛樂新聞組／綜合報導
楊冪小時候的夢想是當畫家。(取材自微博)
楊冪小時候的夢想是當畫家。(取材自微博)

大陸人氣女星楊冪曾演過許多經典影視劇，一直是許多粉絲心目中的女神，但看似天生吃這行飯的楊冪，其實小時候的夢想是當畫家，但不被家人支持，加上高三時認識劉亦菲黃曉明，受他們影響決定報考北京電影學院，最後也以優秀成績錄取。

楊冪日前接受採訪時，罕見透露她小時候的故事，稱自己人生中唯一一次向父母提要求，是想報考徐悲鴻中學去學畫畫，但在父母的觀念當中，學畫畫是沒有前途的，很多畫家甚至是在死後才出名。

童星出身的楊冪，高三時進入「神鵰俠侶」劇組，這時的她再次面臨著人生抉擇，於是在拍戲空檔和學姐、學長劉亦菲、黃曉明探討，最後選擇報考北京電影學院，成為他們的學妹。

其實，楊冪小時候非常喜歡畫畫，花了很多時間在畫畫上，練就一身好功夫。楊冪曾在看了動畫電影「哪吒之魔童降生」後，在微博上PO出自己畫的敖丙，不少網友看了誇讚，「沒想到楊冪畫畫這麼好，去演戲可惜了。」

她也曾在綜藝「花兒與少年4」中，用水彩畫出了小王子插畫，令其他嘉賓驚訝不已。據悉，楊冪最擅長的就是畫少女頭像。

楊冪曾說，如果女兒小糯米有夢想的話，她一定會鼓勵女兒勇敢追求。

楊冪最擅長的就是畫少女頭像。(取材自微博)
楊冪最擅長的就是畫少女頭像。(取材自微博)

楊冪 黃曉明 劉亦菲

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