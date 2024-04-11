于正自爆「最愛白鹿」 網轟見風轉舵

「臨江仙」女主角是白鹿。（取材自微博）

內地「金牌監製」于正捧人有一套，近日他在自家劇集「臨江仙」開機儀式上，公開發文表示最愛的演員是白鹿，再次引起不少討論，外界再次猜測吳謹言似乎愈來愈不受重視了。

香港 01報導，于正2018年推出清裝劇「延禧攻略」，使吳謹言紅遍大江南北，一夜之間成為炙手可熱女明星。但近年他被質疑冷落吳謹言，轉捧同公司女藝人白鹿。

白鹿近年曝光率極高，除了擔任綜藝節目「奔跑吧」主持受歡迎之外，一年亦至少推出一部電視劇集，單是去年已推出三部，使她關注度相當高。

于正出席「臨江仙」開鏡儀式後，在社交網站發文表示：「前三分之一比『鬼怪』好看，中間三分之一比『黑暗榮耀』好看，後面三分之一是上升哲學的無限流。」強調該劇集會暴紅，還貼出多張自家女藝人在開鏡儀式上的多張美照，並表示：「我最愛的故事配我最愛的演員。」公開表明白鹿就是他最愛的演員。