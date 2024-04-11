港版「熔爐」揭罪行 姜大衛：做人要傻

老戲骨姜大衛在片中飾演孤寡老人通伯。（取材自豆瓣電影）

電影「白日之下」近日展開路演活動，一眾主演到廣州分享幕後故事。演繹孤寡老人的姜大衛感嘆，「一定要看得開、放得下，做人嘛，『傻』比『不傻』好。」

新快報報導，「白日之下」由爾冬升監製，簡君晉導演，姜大衛、余香凝、林保怡、龔慈恩等人主演。影片講述了一干記者為了揭露殘疾院舍的真實情況而臥底深入，最終探得殘忍罪行並將一切惡意曝光在白日之下的故事。

這部改編自真實事件的影片，以平和樸實的攝影技巧、貼近生活的光影風格，塑造出了真實感十足的殘障院舍。主創團隊表示，希望藉此讓更多人注意到弱勢族群的生活境況。

該片被稱為港版「熔爐」，並獲得今年第42屆香港 電影金像獎16項提名，成為本屆金像獎最大黑馬。

據報導，余香凝在片中出演勇敢面對黑暗的記者凌曉琪，表面又酷又凶，實則內心非常溫柔，並且堅持為真相發聲，「或許這個世界並不如她所要的『惡有惡報』，但是她一定會堅持自己要堅持的。」

老戲骨姜大衛在片中則飾演孤寡老人通伯、余香凝的「爺爺」。正是透過這位「爺爺」，余香凝成功臥底殘障院舍，並揭露真相。

姜大衛透露，整部影片很沉重，但是通伯和余香凝雖然是「假爺孫」，但是卻是真感情，也為影片平添了很多溫情之處。另外，姜大衛認為，自己和另一位老戲骨胡楓出演的水哥的友誼也非常觸動自己。

姜大衛更笑言，通伯這個角色不難演，「演我自己就行了。」在他看來，通伯表面扮傻，但是內心非常通透，「通伯本身是一個很精明的人，但是在那種環境下，他不可能太精明，於是扮傻保護自己。其實做人就是這樣，要看得開、放得下。做人嘛，傻比不傻好。」

值得一提的是，向來以律師、醫生等精英螢幕形象示人的林保怡，這次顛覆性演繹殘疾院舍章院長，林保怡認為，在善意和惡行之間，這個角色非常複雜，「一邊照顧別人，一邊傷害別人。我從來沒演過這樣負面的角色，對我來說也是很大的挑戰。」