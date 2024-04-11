我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

86歲書畫大師范曾再婚 娶36歲「中國第一黃金身材」模特？

華府傳槍響釀1死5傷 2名槍手在逃中

港版「熔爐」揭罪行 姜大衛：做人要傻

娛樂新聞組／綜合報導
老戲骨姜大衛在片中飾演孤寡老人通伯。（取材自豆瓣電影）
老戲骨姜大衛在片中飾演孤寡老人通伯。（取材自豆瓣電影）

電影「白日之下」近日展開路演活動，一眾主演到廣州分享幕後故事。演繹孤寡老人的姜大衛感嘆，「一定要看得開、放得下，做人嘛，『傻』比『不傻』好。」

新快報報導，「白日之下」由爾冬升監製，簡君晉導演，姜大衛、余香凝、林保怡、龔慈恩等人主演。影片講述了一干記者為了揭露殘疾院舍的真實情況而臥底深入，最終探得殘忍罪行並將一切惡意曝光在白日之下的故事。

這部改編自真實事件的影片，以平和樸實的攝影技巧、貼近生活的光影風格，塑造出了真實感十足的殘障院舍。主創團隊表示，希望藉此讓更多人注意到弱勢族群的生活境況。

該片被稱為港版「熔爐」，並獲得今年第42屆香港電影金像獎16項提名，成為本屆金像獎最大黑馬。

據報導，余香凝在片中出演勇敢面對黑暗的記者凌曉琪，表面又酷又凶，實則內心非常溫柔，並且堅持為真相發聲，「或許這個世界並不如她所要的『惡有惡報』，但是她一定會堅持自己要堅持的。」

老戲骨姜大衛在片中則飾演孤寡老人通伯、余香凝的「爺爺」。正是透過這位「爺爺」，余香凝成功臥底殘障院舍，並揭露真相。

姜大衛透露，整部影片很沉重，但是通伯和余香凝雖然是「假爺孫」，但是卻是真感情，也為影片平添了很多溫情之處。另外，姜大衛認為，自己和另一位老戲骨胡楓出演的水哥的友誼也非常觸動自己。

姜大衛更笑言，通伯這個角色不難演，「演我自己就行了。」在他看來，通伯表面扮傻，但是內心非常通透，「通伯本身是一個很精明的人，但是在那種環境下，他不可能太精明，於是扮傻保護自己。其實做人就是這樣，要看得開、放得下。做人嘛，傻比不傻好。」    

值得一提的是，向來以律師、醫生等精英螢幕形象示人的林保怡，這次顛覆性演繹殘疾院舍章院長，林保怡認為，在善意和惡行之間，這個角色非常複雜，「一邊照顧別人，一邊傷害別人。我從來沒演過這樣負面的角色，對我來說也是很大的挑戰。」

香港

上一則

曾敬驊親自剃頭 雨夜挨打咬牙隱忍

下一則

梁靜茹蹲地淚崩 離婚5年吐心痛內幕

延伸閱讀

坐著和前輩握手… 「甄嬛傳」陳建斌被罵上熱搜 網：屁股太沉？

坐著和前輩握手… 「甄嬛傳」陳建斌被罵上熱搜 網：屁股太沉？
舊金山縣警涉家庭暴力、亞裔仇恨犯罪 謝安宜起訴

舊金山縣警涉家庭暴力、亞裔仇恨犯罪 謝安宜起訴
殘疾證也能「出租」？央視曝企業虛假用工

殘疾證也能「出租」？央視曝企業虛假用工
州府鼓勵少數族裔小企業認證

州府鼓勵少數族裔小企業認證

熱門新聞

朱茵與好友何超儀合影，遮不住驚人好身材。（摘自Instagram）

52歲朱茵秀出真面目 遭友出賣超驚人上圍身材

2024-04-05 20:35
「美人魚2」的男主角據傳換成了艾倫。(取材自微博)

雪藏6年… 周星馳「美人魚2」五一上映？ 網開心：終於等到了

2024-04-05 21:34
吳磊在新片中有多場聲嘶力竭的崩潰哭戲。(取材自微博)

吳磊拍哭戲太投入…結束後躲在車裡爆哭一小時 網讚敬業

2024-04-07 07:00
藝人黃子佼遭檢方查獲是偷拍論壇高級會員，並持有未成年少女不雅影片。(本報系資料照片)

企業家二代17歲遭黃子佼性侵 騙她穿比基尼拍照逞慾

2024-04-07 12:04
奧基莉西蒙斯（左）與維托里奧阿塞夫海灘激吻，爆出「爺孫戀」，讓網友為之震動。(摘自IG)

65歲和21歲的「爺孫戀」曝光被罵翻 竟然火速分手

2024-04-09 10:07
安雅泰勒喬伊秀出婚紗照，證明已婚。圖／摘自IG

「精靈系女神」隱婚2年 IG突公布仙氣婚紗照

2024-04-03 10:01

超人氣

更多 >
遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊

遭美國海關監禁17小時 金曲女星來工作卻謊稱旅遊
馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變

馬習二會「東大廳」握手16秒 習笑對馬：你都沒變
41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議

41秒連開96槍…芝警攔停擊斃非裔 影片公布惹議
馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了

馬習重演世紀之握 馬英九「中華民國」、「一中各表」都講了
公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵

公開表明「最愛」白鹿 他被嘲：見風轉舵