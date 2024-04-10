41歲胡歌顏值崩塌？雙頰凹陷冒白髮

胡歌。(取材自微博)

中國男神胡歌 因演出王家衛執導的「繁花 」，身價再度暴增，但他近日露面卻可見一頭白髮，引起熱議。

41歲胡歌主演的「繁花」去年12月底播映後，演藝事業再創高峰。胡歌在劇中一派的貴公子裝扮，更是許多影迷心目中「型男」代表。

胡歌近日穿著黑色衛衣，推薦書法書籍錄影片，他的短髮白髮明顯，臉頰也凹陷，整個人看起來滄桑不少，胡歌在影片中說：「大家好，我是胡歌，很榮幸在這裡為大家推薦我的老師，季崇建先生的新作」。

上海博物館 文物保護科技中心微博帳號「文物醫院」在貼文中誇胡歌：「胡歌作為一位深受觀眾喜愛的演員，不僅在影視作品中展現了他的才華，更在日常生活中體現出他對中國傳統文化的深厚熱愛與尊重。金石拓本考藏雖屬小眾，但近年來方興未艾，胡歌能推薦如此有文化深度的作品，不僅是其個人品味和文化素養的體現，更能夠展示其對歷史、藝術和文化的深刻理解。」

胡歌則謙虛回應：「很慚愧，實在受不起『有品位』、『有素養』的評價，唯有對中華傳統文化的尊重以及對學者的敬仰」。